Segna sempre Ragatzu 

Monastir 4

Calcio Pirri 0

Monastir (4-3-3) : Galasso; Pinna, Porcu, Bellu, Saias; Riep (39’ st Cannizzaro), Piras (39’ st Piro), Frau; Masia (20’ st Poddesu), Ragatzu (31’ st Paulis), D’Agostino (25’ st Arangino). In panchina Angioni, Arzu, Caboni, Murgia. Allenatore Angheleddu.

Pirri (4-3-3) : Grosso; Palmas, Meloni (12’ st Brai), Lai, Cabiddu; Tuveri (39’ st Civile), Corda, Nenna; Loi, Caddeo (12’ st Pandori); Darboe (39’ st Manconi). In panchina Sanna, Pilloni, Murgia, Mastromarino, Ambu. Allenatore Busanca.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Reti : 22’ e 23’ pt (r) Ragatzu; 33’ pt D’Agostino; 37’ st Pinna.

Note : a mmoniti Lai, Nenna. Recupero 1’ pt - 0’ st.



MONASTIR. Al Comunale la capolista Monastir si impone a valanga contro il Pirri e centra la settima vittoria consecutiva in campionato allungando a +16 in classifica sul Castiadas.

In avvio di gara i padroni di casa si spingono in avanti ma la squadra di Busanca è ben schierata in campo e chiude gli spazi. Al 9’ la prima occasione della partita è del Monastir, con Riep che calcia di sinistro dal limite dell’area ma spedisce la palla fuori di poco alla sinistra di Grosso. Al 12’ gli ospiti si rendono pericolosi con una conclusione di Caddeo, non trattenuta dal portiere, su cui la difesa biancoblù è abile a intervenire spazzando via. Al quarto d’ora si proietta in avanti ancora il Pirri: Nenna ci prova da posizione defilata impegnando Galasso che devia in angolo.

Uno-due

A metà primo tempo arriva l’uno-due letale dei padroni di casa, che trovano due gol nel giro di un minuto: al 22’ Ragatzu riceve un cross dalla sinistra e spedisce in rete all’angolino con un tuffo di testa. Un minuto dopo l’arbitro assegna un penalty in favore del Monastir trasformato con freddezza dallo stesso ex Sant’Elena che spiazza il portiere e trova così la sua ventottesima rete in campionato. Il Pirri accusa il colpo e dopo dieci minuti incassa anche il tris, firmato da D’Agostino che viene servito all’altezza del dischetto e fredda il portiere di destro.

Nella ripresa si propongono in avanti gli ospiti: in avvio Cabiddu calcia alto da fuori area. Al 9’ Darboe si presenta tutto solo davanti al portiere ma il tiro è centrale e viene respinto da Galasso. Al 21’ Grosso nega la gioia della tripletta a Ragatzu respingendo la sua conclusione da distanza ravvicinata, poi Piras sulla respinta manda a lato di poco. Nel finale arriva il quarto gol dei padroni di casa: Pinna salva una palla dal fondo e si accentra in area trovando un sinistro fulminante che si insacca in rete.

