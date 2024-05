Segariu, Genuri e Tuili mostrano i loro monumenti 

Sabato e domenica, tre Comuni in Marmilla ospiteranno Monumenti aperti. A Segariu portoni aperti in sette siti con possibilità di un tour dai murales al parco di Sa Spendula con partenza da via Municipio. Nella chiese di San Sebastiano, in quella di San Giorgio Martire, e nell’esterno della chiesa di Sant’ Antonio da Padova, le visite guidate sono a cura degli studenti della scuola media o di guide regionali. Anche la Casa Nonno Ciccio, una casa campidanese costruita all’inizio del 1800 dalla famiglia Carta, offre visite guidate. L’abitazione, detta sa domu, si trova all’interno del caratteristico cortile. La possibilità si estende anche alla Funtana de Pedru Pinna o Sa Mitza de S’Arei, e al parco Sa Spendula, recentemente oggetto di importanti interventi. Visitabile anche il nuraghe Sant’Antonio.

A Genuri , fanno parte del circuito il museo dell’olio e dell’arte contadina e gli ulivi plurisecolari patrimonio Unesco, il nuraghe di San Marco, la chiesa di San Domino, la chiesa di Santa Maria. A Tuili , la chiesa Sant'Antonio Abate e quella di San Pietro Apostolo in cui al suo interno è custodito il retablo del maestro di Castelsardo. Poi la Villa Asquer - Museo dell'olivo e dell'olio e Museo degli strumenti musicali sardi, Villa Pitzalis, Altopiano della Giara - Paludi - Nuraghe Tutturuddu - Pinnetta con anche un percorso urbano con visita nel centro storico del paese e, infine, una mostra fotografica nella sede della Pro Loco.

RIPRODUZIONE RISERVATA