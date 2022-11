Seduto in panchina da quarant’anni «Il calcio, la mia vita» 

«Sino a quando mi chiamano, e sarò ancora convinto di poter dare qualcosa di importante, sarò in campo. L’età non conta se si hanno gli stimoli giusti e la voglia di far bene».

Ha guidato la Tharros, squadra della sua città, in Interregionale e in seguito nella doppia scalata dalla Prima all’Eccellenza dei primi Anni 2000. Ed ancora San Marco Cabras (serie D), Ariete Solanas, Terralba, Taloro Gavoi, Ghilarza, Santa Giusta, Atletico Cabras, Abbasanta, Bonorva, Silanus, Oristanese, Barisardo, Tonara e pure la rappresentativa sarda.

Con oltre 1.200 panchine alle spalle, a 72 anni, Nino Cuccu non ha davvero l’intenzione di smettere. L’ultima sfida è quella di salvare la Paulese in Promozione girone B. È considerato, non a caso, uno dei più carismatici tecnici sardi.

Quella che ha appena iniziato è la quarantesima stagione da allenatore. Un vero record.

Mister Cuccu cosa la spinge ad allenare ancora?

Tante società e altrettanti presidenti, che rapporto con loro e quali ricorda con più simpatia?

«Credo di aver avuto un ottimo rapporto con tutti i presidenti, ma a quattro sono legato particolarmente. Guido Annis, che a soli 28 anni mi ha convinto ad iniziare la carriera di allenatore. Francesco Pinna, che mi ha voluto alla Tharros nel 1993 e che nel 1996 mi ha affidato, a soli 36 anni, la panchina in Interregionale. Mario Diana, Il presidente con il quale ho vinto di più: 3 campionati più un titolo di vice campione d'Italia a Perugia con la rappresentativa sarda juniores nel 1998. Angelo Buttu per avermi dato la possibilità di vivere per tre stagioni la “favola del Taloro Gavoi” e della promozione in Eccellenza nel 2000».

In 40 stagioni ha allenato migliaia di calciatori. A chi è rimasto particolarmente legato?

«Sono tanti i giocatori, è impossibile nominarli tutti, ma con alcuni ho avuto un rapporto speciale che dura ancora. Tra i “grandi” li dividerei per annate. Mario Perra, Gianfranco Farina, Gianfranco Sanna, Peppino Picconi per gli Anni Ottanta; Gianni Serra, Bebbo Porcheddu, Stefano Atzori, Gianluca Cuccui, Luca Pira per i Novanta; Roberto Puggioni, Giuseppe Nioi, Giuliano Camporese, Danilo Ledda, Simone Stocchino, Fabio Surano, Antonio Madau, Salvatore Montella, Mirco Tocchi, Bebbo Piras dal Duyemila a oggi».

E tra i giovani che ha lanciato?

«Sandro Isu, Maurizio Favalessa, Mattia Mastrolilli, Matteo Musu, Giorgio Ferraro, Andrea Sanna».

Per quanto riguarda Andrea Sanna che poi fece una grande carriera e ancora segna gol a grappoli con la Tharros, cosa ricorda?

«Il primo contatto con lui è stato nel 1997. Fui incaricato dalla Juventus di fare una selezione di giovanissimi sardi da portare in visione degli osservatori, al torneo “Scirea” a Matera. Poi l’ho perso di vista. La sorte volle che nel 2002 incontrai i suoi genitori. Chiesi del ragazzo e mi dissero che si era disinnamorato del calcio e aveva smesso. Parlai con Andrea e lo convinsi ad iniziare la preparazione con me alla Tharros. Da lì diventò un grande protagonista, come fuori quota, della storica promozione in Eccellenza».

