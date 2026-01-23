Sedute di meditazione per superare lo stress 

Meditazione e Mindfulness contro lo stress. Riparte il percorso organizzato da Bene Comune Sardegna in collaborazione con il Punto Famiglia Acli. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Genti de Bixinau”, finanziato dalla Regione e orientato al sostegno del benessere psico-fisico delle persone anche attraverso pratiche di consapevolezza e ascolto di sé.

Il percorso

Il percorso è incentrato sulla metodologia mindfulness, strumento efficace per la riduzione dello stress e il miglioramento della qualità della vita. Attraverso semplici esercizi guidati, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare una maggiore presenza mentale e una gestione più equilibrata delle tensioni quotidiane. Sono previsti tre incontri, della durata di un’ora ciascuno, pensati come uno spazio guidato di pratica e di ascolto. Durante gli appuntamenti verranno proposte attività di consapevolezza del respiro, ascolto del corpo e attenzione al momento presente, strumenti utili per sviluppare una maggiore presenza mentale e affrontare con più equilibrio le tensioni della vita quotidiana. Le attività sono strutturate in modo semplice e progressivo e risultano accessibili a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta alla mindfulness.

Gli incontri

Gli incontri si svolgeranno nella sede di viale Marconi 4, il mercoledì alle 15, nelle giornate dell’11 e 25 febbraio e 11 marzo. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 3371104992 o tramite e-mail all’indirizzo puntofamiglia@aclicagliari.it.

