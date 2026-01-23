VaiOnline
Acli.
24 gennaio 2026 alle 00:12

Sedute di meditazione per superare lo stress 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Meditazione e Mindfulness contro lo stress. Riparte il percorso organizzato da Bene Comune Sardegna in collaborazione con il Punto Famiglia Acli. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Genti de Bixinau”, finanziato dalla Regione e orientato al sostegno del benessere psico-fisico delle persone anche attraverso pratiche di consapevolezza e ascolto di sé.

Il percorso

Il percorso è incentrato sulla metodologia mindfulness, strumento efficace per la riduzione dello stress e il miglioramento della qualità della vita. Attraverso semplici esercizi guidati, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare una maggiore presenza mentale e una gestione più equilibrata delle tensioni quotidiane. Sono previsti tre incontri, della durata di un’ora ciascuno, pensati come uno spazio guidato di pratica e di ascolto. Durante gli appuntamenti verranno proposte attività di consapevolezza del respiro, ascolto del corpo e attenzione al momento presente, strumenti utili per sviluppare una maggiore presenza mentale e affrontare con più equilibrio le tensioni della vita quotidiana. Le attività sono strutturate in modo semplice e progressivo e risultano accessibili a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta alla mindfulness.

Gli incontri

Gli incontri si svolgeranno nella sede di viale Marconi 4, il mercoledì alle 15, nelle giornate dell’11 e 25 febbraio e 11 marzo. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 3371104992 o tramite e-mail all’indirizzo puntofamiglia@aclicagliari.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna