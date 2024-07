Seduta straordinaria sul bilancio 

Convocazione in sessione straordinaria per il Consiglio comunale di Isili la prossima settimana. La prima chiamata per i consiglieri è stata stabilita per lunedì alle 18,30, mentre la seconda convocazione è stata fissata per il giorno successivo alle 19.

Due i punti all’ordine del giorno della seduta di Consiglio, convocata dal sindaco Luca Pilia. Il primo riguarda la ratifica della deliberazione della Giunta comunale riguardante una variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026. Affrontato questo punto all’ordine del giorno, il Consiglio sarà successivamente chiamato a occuparsi della stessa variazione al stesso bilancio di previsione.

RIPRODUZIONE RISERVATA