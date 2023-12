Seduta di Consiglio con i carabinieri  

La protesta, come annunciato, è proseguita. Più numerosa rispetto a due giorni fa, con un centinaio di persone che dal pubblico nell’aula di piazza Cellarium hanno continuato a contestare le due stazioni elettriche che Terna vuole realizzare nell’agro di Selargius. Nuova incursione del comitato cittadino No Tyrrhenian link durante la riunione del Consiglio comunale di ieri, convocato per approvare - fra le altre cose - il documento unico di programmazione del Comune. Presenti nella sala del Municipio anche i carabinieri, allertati dallo stesso sindaco in previsione di nuove contestazioni dopo l’irruzione in Consiglio di martedì scorso.

La mobilitazione

La mobilitazione è partita giorni fa sui social e nelle chat di whatsapp, con l’invito del comitato cittadino - che da mesi cerca di bloccare il progetto delle due stazioni elettriche - a partecipare alla riunione di Consiglio per fermare il Tyrrhenian link nelle campagne di Selargius. E l’avviso dell’approvazione di un articolo che - si legge nel messaggio diffuso dal comitato - avrebbe dovuto riguardare le compensazioni proposte da Terna. Di fatto il tema era stato inserito - pare per errore - nel Dup dove risultava che l’amministrazione avesse già preso accordi con Terna su importo delle compensazioni e interventi previsti con quelle risorse, 2 milioni e 900mila euro per un parco urbano fra piazza Martiri di Buggerru, Riu Nou e via Istria.

La revisione

«In Consiglio abbiamo votato un ordine del giorno per chiedere la revisione del progetto, l’intervento non andava inserito per niente nel Dup. Invito la Giunta a ritirare questo punto», la richiesta del capogruppo del Pd Omar Zaher. Il consigliere Dino Deiana ha rincarato la dose: «Cerchiamo in Regione le risorse per riqualificare il territorio, non possiamo accettare l’elemosina di una società partecipata che vuole saccheggiare l’agro di Selargius. Non possiamo privare chi vive e lavora in campagna delle loro terre».

La tensione

Errore superato - dopo un dibattito acceso fra i banchi del Consiglio - con un emendamento condiviso da opposizione e maggioranza, che di fatto stralcia la parte delle compensazioni da parte di Terna dal Dup come richiesto dalla minoranza.

Intanto il clima di tensione si allarga. Ieri mattina sono comparse scritte rosse in due zone della città, con insulti al sindaco: una nel muro del cimitero - “Gigi Concu ti piacciono i soldi di Terna” - l’altra fuori dal polo commerciale fra via Nenni e la 554 - ”Concu venduto a Terna”. Frasi che il Comune ha fatto cancellare nel giro di poche ore.

