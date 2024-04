Sedilo, una palestra a cielo aperto 

Si consolida nell’Oristanese il progetto “Sport di tutti – parchi”, la grande palestra a cielo aperto ideata da Sport e salute assieme all'Anci e condivisa da sei Comuni della provincia su 15 in tutta l’Isola. Dopo quella di Zeddiani inaugurata recentemente, ieri è stata la volta di Sedilo, mentre entro l’anno sono previste le aperture ad Arborea, Pompu, Bonarcado e un altro paese ancora in via di definizione.

I benefici

«Promozione dello sport e sani stili di vita – evidenzia la responsabile regionale, Rossella Agabbio - sono i principi dell’iniziativa sposata da diverse amministrazioni comunali attente al benessere dei cittadini e che hanno aderito alla promozione del wellness nelle aree urbane». Sull’importanza dell’inclusione si sofferma invece lo psicologo Antonio Bardini: «Sono progetti che si stanno portando avanti proprio con l’obiettivo di creare momenti di inclusione, una delle “mission” dell’iniziativa».

L’inaugurazione

L’area attrezzata digitalizzata operativa da ieri nel Guilcier è in rete con tutte le altre già installate e si trova nel campo sportivo di Sedilo. «Sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini, per stare insieme e praticare attività fisica - sottolinea il sindaco, Salvatore Pes - e su ogni attrezzo ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice Qr Code».

Il Comune si occuperà della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione attraverso la società Sedilo calcio presieduta da Marco Cuscusa. «Ringraziamo gli amministratori per averci coinvolto in questa iniziativa – afferma Cuscusa - con uno spazio che useremo anche noi ma a disposizione di tutti senza limiti di età e nel rispetto del principio dell’open use».

Al taglio del nastro, insieme alla Giunta, agli insegnanti, agli alunni delle scuola dell’infanzia, primarie e medie anche Elia Faedda, sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi. «Siamo contenti di poter usufruire di queste attrezzature - afferma il baby sindaco - utili per nell’attività scolastica e nel tempo libero».

