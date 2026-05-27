Sedilo in lutto per la morte di Marco 

Sedilo si è fermato ieri quando all’ospedale San Francesco di Nuoro è stata disposta la commissione di accertamento della morte per autorizzare il distacco dei macchinari che tenevano in vita Marco Muredda. Il 37enne era rimasto coinvolto domenica in un drammatico incidente lungo la Statale 129, in località Su Berrinau e ieri si sono spente anche le ultime speranze.

L’incidente

Muredda stava viaggiando verso Nuoro in sella alla sua Ducati quando, all’uscita di una curva, ha perso il controllo della moto andando a schiantarsi contro il guard rail. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni erano apparse subito disperate a causa del gravissimo trauma cranico riportato nello schianto. I medici avevano mantenuto la prognosi riservata, sottoponendo il motociclista a ventilazione meccanica.

Il dolore

In paese la notizia della morte del 37enne ha provocato profonda commozione. Marco Muredda era molto conosciuto e stimato: imprenditore nel settore della grande distribuzione tra Macomer e Siniscola, era socio di entrambe le strutture commerciali e apprezzato per la sua umanità e disponibilità. All’interno della comunità sedilese ricopriva un ruolo importante: era vicepresidente dell’associazione Santu Antinu, impegnato nell’organizzazione dell’Ardia e in numerose attività sociali. «Un lavoratore e un cittadino esemplare – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Pes – in tutto ciò che faceva metteva competenza e passione. Per Sedilo è una perdita enorme». La salma è stata restituita ai familiari, affranti da un immenso dolore il padre Francesco Angelo, la madre Marilena Porcu e la sorella Mara. I funerali saranno celebrati oggi alle 18.30 nella chiesa di San Giovanni Battista. Commozione anche a Macomer, ieri il parroco ha ricordato Marco durante una funzione religiosa chiedendo di pregare per il 37enne. E tutta la comunità di Sedilo oggi si stringerà attorno alla famiglia Muredda in questo momento di profondo dolore.

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