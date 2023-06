Sedilo domani festeggia Ichnos Trent’anni fa l’idea vincente: una maratona della musica sarda  

«In quell'anfiteatro di San Costantino si erano visti solo cavalli e sentite solo preghiere, noi portammo la musica della Sardegna», ricorda Leonardo Marras, uno dei creatori di Ichnos. «I suoni della nostra memoria» li definì Maria Carta. Che cartellone quello della prima edizione, nel 1993: i Bertas, i Cordas et Cannas, Enzo Favata, Kenze Neke, La Pola, Elena Ledda, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Tazenda e Paolo Fresu. Una versione magica del “Deus ti salvet Maria” con le voci di Maria Carta, Andrea Parodi e Benito Urgu. A distanza di 30 anni Sedilo celebra la maratona musicale che iniziò alle 10 di mattina e si concluse ben dopo la mezzanotte, con la Brigata Sassari che allestì addirittura una cucina da campo.

Il ricordo

«Pensavo di cantare davanti alle pietre del Santuario e invece c’erano migliaia di persone», disse Franco Madau. Di questo e altri aneddoti si parlerà domani sera dalle 18 nei locali de Sa Prima Ighina. Con l'aiuto di alcuni spezzoni video. Nato dall’intuizione dello stesso Marras, di Giacomo Serreli, Paolo Fisichella e Nicola Corda, con lo slogan “I sardi si incontrano per lasciare un’impronta”, Ichnos propose una formula inedita, che vide esibirsi 26 tra gruppi e singoli artisti con una varietà di stili mai vista: dal pop al rock, dalla rielaborazione della musica etnica al folk tradizionale, dal jazz alla canzone d’autore. Obiettivo: sensibilizzare sulla piaga degli incendi, in quegli anni drammatici, e sulla carenza di sangue per i talassemici.

Non solo Sardegna

A quella prima edizione ne seguirono altre dieci, non solo a Sedilo ma anche a Milano, Sassari e l'Avana, con la sfilata dei mamuthones della Pro Loco di Mamoiada nel lungomare della capitale cubana. Alcuni di quei protagonisti non ci sono più e ne verrà ravvivato il ricordo e onorata la memoria.

