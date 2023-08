Sedie, tavolini e fioriere abusivi: sanzionato un altro locale 

I tavolini non potevano essere sistemati all’aperto. Così come abusivi erano la lavagnetta con il menù del giorno in bella vista, le sedie e le fioriere sistemate per delimitare l’area. Complessivamente, 48,5 metri quadri occupati senza titolo, in barba al regolamento per la concessione di suolo pubblico per spazi di ristoro. Così, con un verbale della polizia locale dello scorso marzo, per un noto locale del centro storico è scattata la chiusura per 8 giorni. Sanzione che, su richiesta della società che gestisce il locale, è stata tramutata dall’amministrazione nel pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 4000 euro, ovvero 500 euro per ogni giorno di chiusura, da versare in quattro rate da mille euro ciascuna. La prima rata è stata già pagata lo scorso 12 agosto.

il servizio della Attività produttive diffida la società titolare del ristorante «dall'occupare il suolo pubblico in difetto dell'atto di concessione di suolo pubblico e delle disposizioni regolamentari vigenti, pena l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di concessioni di spazi e aree pubbliche e di commercio».

