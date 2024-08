Sedicimila tifosi: che accoglienza! 

Rieccoci. La Coppa Italia è la campanella che ci riporta in classe. Nell’antistadio, saluti e pacche sulle spalle, i volti sono gli stessi (c’è quel fotografo che li raccoglie in una galleria di Facce da stadio ), soltanto più abbronzati e sorridenti. “Ferie?”, e si passa già al primo commento sulla campagna acquisti che è l’unica cosa che può rovinare quel bel clima lasciato da Claudio Ranieri. Lui, sì, è assente, però Davide Nicola ha le carte in regola per ritagliarsi uno spazietto nel cuore stanco ma generoso dei tifosi rossoblù. Il “mister” ha una grande considerazione dell’atmosfera che si respira alla Domus: non è il caso di deluderlo. Tanto, visti i prezzi, si fa un figurone con poco.

L’effetto, però, è notevole. I carraresi, che arrivano dalla C (erano nel girone della Torres), festeggiano una promozione storica ed è bello regalare loro una serata con lo stadio pieno, anche perché i pochi tifosi azzurri onorano il ricordo di un cagliaritano, Maurizio Etzi, con uno striscione. Sedicimila spettatori il 12 agosto per un primo turno di Coppa Italia è una di quelle cose che rinfocolano l’orgoglio di appartenere a “una terra, un popolo, un squadra” eccetera.

Certo, Cagliari non è solo questo. Se becchi la serata sbagliata, il caldo umido ti ammazza. Su in tribuna non tira un filo d’aria, c’è da fare la sauna. Va un po’ meglio (ma non abbastanza da fare a meno del coolin’ break , definizione a sua volta molto cool ) sul prato, ai bordi del quale resistono, demansionati, i raccattapalle. Non passano più il pallone ai giocatori, lo poggiano sui “cinesini” (coni bassi), secondo il nuovo geniale sistema varato dalla Lega. Perché al calcio puoi dire quello che vuoi, ma sui provvedimenti marginali sa essere inflessibile. Ma tant’è: fa troppo caldo per prendersela.

