Sedici voli in ritardo per nebbia 

Undici voli in partenza e cinque in arrivo: la nebbia che ieri mattina ha avvolto Cagliari ha causato ritardi – fino a due ore – per i collegamenti previsti nello scalo di Elmas.

Ma a differenza degli ultimi casi di scarsa visibilità, che avevano creato non pochi problemi all’aeroporto, questa volta non sono stati dirottati aerei verso Alghero e Olbia. Nel caso dei collegamenti in arrivo si è scelto di ritardare la partenza negli scali di origine (Fiumicino e Linate) per permettere alla nebbia di diradarsi e atterrare senza problemi – anche se in ritardo rispetto ai programmi – a Cagliari.

Le difficoltà

La visibilità in alcuni momenti è stata addirittura inferiore ai 200 metri. Una condizione che ha reso inutile il sistema di atterraggio strumentale (Ils) in funzione nello scalo. L’aiuto di questo impianto (di categoria I) rende possibili le manovre con una visibilità ridotta fino a 550 metri. Ma ieri anche con un Ils di categoria superiore (la seconda, che consente atterraggi con 300 metri di visibilità) i voli sarebbero stati probabilmente dirottati lo stesso. Strumenti più potenti sono installati a Fiumicino, Linate, Venezia e Treviso. Ma la nebbia, che sta creando problemi dall’inizio dell’anno per via delle temperature, dell’umidità e dell’assenza di vento, è sempre più frequente. E potrebbe giustificare un nuovo investimento, che però solitamente è concordato con Enac, Enav e altri enti.

A fine gennaio invece avevano creato qualche problema le temperature vicine (o addirittura sotto) allo zero. Due aerei di Ita Airways erano partiti con tre ore di ritardo a causa del ghiaccio sulle ali. Il dispositivo di “scongelamento” dello scalo non aveva funzionato, così gli aerei non erano decollati in orario: equipaggi e passeggeri avevano dovuto attendere che l’innalzamento della temperatura facesse sciogliere il ghiaccio. Il macchinario antigelo è rientrato regolarmente in funzione qualche giorno dopo questo episodio.