Sedici torri eoliche tra San Gavino, Sanluri e Furtei 

Da una parte le turbine ormai storiche tra le campagne di Guspini, Gonnosfanadiga e Pabillonis, dall’altra, la prospettiva di un nuovo progetto appena presentato al vaglio del Ministero, che mira ad issare, dal versante opposto della pianura del Campidano, ben 16 aerogeneratori tra Sanluri e San Gavino Monreale, arrivando alle porte della Marmilla, a Furtei.

La richiesta

A proporre il progetto “Su Pranu” è la Green Energy Sardegna 2. L’impianto prevede l’installazione di 16 torri, ciascuna con una potenza di 7,2 megawatt. Complessivamente 115,2 megawatt. La documentazione è stata presentata il 7 maggio ed è attualmente in fase di “verifica amministrativa”. Sul portale ministeriale non sono ancora disponibili i dati relativi alle posizioni esatte delle torri eoliche né quelli delle trincee per il passaggio dei cavi.Tuttavia, quel che è certo è che le pale eoliche ricadranno nei territori comunali di San Gavino Monreale, Sanluri e Furtei, di fatto in un’altra parte della pianura del Medio Campidano che già contribuisce alla produzione di energia eolica. È verosimile che queste aree saranno coinvolte anche per il passaggio dei cavi, con ogni probabilità diretti verso le centrali di Sanluri o di Guspini.

Reazioni

A Furtei, il sindaco Nicola Cau è cauto: «I progetti continuano a pervenire. Ne prendiamo atto. Purtroppo il Comune non ha il potere di esprimere pareri vincolanti. Peraltro mi risulta che la normativa vigente non determini limiti numerici per le installazioni». Il Gruppo di Intervento Giuridico ha sempre chiarito la propria posizione in merito alle rinnovabili, preferendo il fotovoltaico sui tetti come alternativa per raggiungere gli obiettivi energetici senza danneggiare il paesaggio. Stefano Deliperi, esponente del Grig, afferma: «È l'ennesimo progetto di impianto energetico da fonti rinnovabili presentato in questi territori. In Marmilla sette progetti di centrali eoliche, più vari altri foto e agrivoltaici. Una follia che trasformerebbe il caratteristico paesaggio agrario e archeologico dell’area in una zona industriale. Quando verrà avviata la procedura di Via, interverremo come Grig, come sempre. Si tratta di pura speculazione».

Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru, autore del recente “Il Candidato” - romanzo che affronta il tema della resistenza dei sardi alla speculazione sul vento e sul sole che colpisce oggi l’Isola -, commenta il nuovo progetto, sicuramente visibile anche dal suo comune, sottolineando la solitudine dei territori nella battaglia: «Siamo in piena emergenza speculativa. La pioggia di progetti continua, il rischio che il Ministero li autorizzi è sempre presente. Il caos è massimo, tra leggi regionali inapplicate, ricorsi del Governo e interventi dei tribunali. Risultato: i territori sono scoperti, come sempre, e devono arrangiarsi».

L’azienda

La stessa Green Energy Sardegna 2, società con sede a Bolzano, ha già presentato progetti nella zona, come l’impianto agrivoltaico Villacidro 3, 51,3 megawatt, nei Comuni di Villacidro, San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna e Villasor, la cui scadenza per la presentazione delle osservazioni è fissata al 21 giugno. Antonio Muscas, del comitato locale contro la speculazione energetica e consigliere comunale, riferisce che l’attenzione è massima: «Ne abbiamo discusso questo lunedì ma l’amministrazione si era già espressa. Sono stati riaperti i termini per le osservazioni. La Green Energy sta imperversando nella nostra zona e i progetti continuano a moltiplicarsi. È totale l’ assenza di pianificazione con ambiguità, in attesa di conoscere il destino della legge sulle aree idonee, con pareri contrastanti tra i soggetti chiamati a valutare i progetti. I territori restano esclusi dai processi decisionali. Nel frattempo il ministro Fratin prolunga la vita delle centrali a carbone e, d’accordo con la Regione, porta avanti la metanizzazione dell’isola. Qual è la logica? Questa transizione non ha niente di ecologico».

