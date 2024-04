Sedici sardi staccano il pass per i Campionati nazionali Gold 

Sedici lame sarde (10 uomini e 6 donne) hanno staccato a Maracalagonis nel weekend i pass per i Campionati Nazionali Gold di scherma. Nel fioretto dominio del Cus Cagliari con Luca Ribaudo su Diego Ruggeri e Davide Cucca. Terzo e qualificato ai “tricolori” di Piacenza (16-19 maggio) anche Marco Martinelli (CS Sassarese). Tra le donne, Martina Simongini ha superato in finale Gabriella Bigolin. Terze Rachele Era (qualificata) e Diletta Pani, del CS Sassarese che si è rifatto nella sciabola (che dava tre pass) col successo di Martinelli. Battuti Gabriele Mocci (Athos), Ulysse Campanale e Davide Fais (CS Oristano). Nella sciabola femminile prima e qualificata Valeria Mignano (CS Sassarese). Nella spada, successi di Anita Melis su Laura Paoni (Cus Cagliari) e Giuseppe Pala (Athos) su Giulio Zedda (Cus) e pass anche per Alessandro Loiotile (Athos) e Alberto Montixi (CS Cagliari). ( f.c. )

