«Sedici ore di attesa nel pronto soccorso» 

File interminabili e attese di oltre sedici ore al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavin. È quanto denuncia Rossana Cabras, che con la sorella ha accompagnato la madre 77enne, Paola Lussu di Villacidro, dopo una caduta: È la denuncia di Rossana Cabras, che con la sorella ha accompagnato la madre, Paola Lussu, 77 anni, di Villacidro, dopo una caduta domestica. «Prima ci siamo recate dalla guardia medica – racconta – che ci ha consigliato il pronto soccorso. Siamo arrivate poco prima delle 21 di lunedì e siamo uscite solo alle 13,30 del giorno dopo. Un’attesa estenuante, in un clima di sofferenza generale: ragazzi con traumi da caduta, donne con dolori al petto costrette ad aspettare ore». Durante la notte, prosegue Cabras, «sono arrivate appena due ambulanze, nessuna in codice rosso. Ci è stato detto che in servizio c’era un solo medico a gettone. Al cambio turno delle 8, con l’arrivo di due medici, la situazione è rimasta lenta».

Sotto il sole cocente

L’affollamento ha costretto i familiari dei pazienti a spostarsi fuori, sotto il sole cocente e in mezzo a mozziconi di sigaretta, perché la sala d’attesa era al limite della capienza. «Il personale sanitario — sottolinea Cabras — lavora con grande dedizione, ma è evidente che è ridotto all’osso. Non è accettabile dover attendere così a lungo. A un certo punto è finita persino l’acqua dai distributori automatici, e mia madre, già provata dalla caduta, è uscita ancora più stremata».

Priorità ai casi gravi

La direzione della Asl del Medio Campidano, interpellata sul caso, riconosce che lunedì notte al “Nostra Signora di Bonaria” (ospedale che ogni anno accoglie oltre 17mila pazienti provenienti da tutto il territorio) si è verificato un aumento del numero di accessi, in gran parte per casi non urgenti, contrassegnati col codice bianco. «La permanenza più lunga — precisano dall’azienda — è stata di 10 ore e riguarda un codice bianco. Di notte è presente un solo medico gettonista, che si concentra sui codici maggiori, cioè le emergenze reali. Durante il giorno, invece, un medico del pronto soccorso è affiancato dal gettonista per gestire i casi meno gravi».

Secondo l’azienda sanitaria, l’elevato afflusso di pazienti con situazioni non urgenti mette sotto pressione il servizio e incide sui tempi di attesa, aggravati di notte anche dalla necessità di effettuare esami diagnostici, che richiedono più tempo. «Invitiamo i cittadini — conclude la direzione — a rivolgersi al pronto soccorso solo in caso di reale urgenza, così da permettere di concentrare risorse e attenzione sulle emergenze, riducendo i disagi per tutti».

