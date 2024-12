Sedici mesi d’attesa per il malato oncologico 

«Quando al telefono mi è stato detto che ci sono diecimila persone in fila per una visita medica, ho pensato fosse mio dovere denunciare pubblicamente il diritto negato ai malati, alle persone fragili». Pamela Pala, 35 anni, racconta il calvario del padre Massimo, classe 1962, malato oncologico di Arbus dal 2023, finito nella lunga lista di attesa della Commissione invalidi civili della Asl 6 del Medio Campidano. Un’urgenza da tempo al centro dell’attenzione della Conferenza socio sanitaria del territorio. Nell’ultimo incontro, il sindaco di Villacidro e presidente del distretto di Guspini, Federico Sollai, fece una proposta: «Per smaltire un arretrato di grandi dimensioni, chiamiamo i medici dell’esercito».

Il racconto

«Mio padre – dice Pala – aspetta la chiamata della Asl da 16 mesi. Quando è stata presentata la domanda, massima fiducia in un pronto intervento, sfumata subito: l’avviso dalla Asl non è arrivato. Ho fatto un primo sollecito, poi un altro e tanti altri ancora. La stessa risposta: provvederemo. Attesa inutile. A testimonianza dell’importanza del riconoscimento di invalido civile, ho preparato un faldone di 150 pagine, fra ricette, fogli di ricovero, intervento chirurgico, dimissioni». Tornato a casa, altra sofferenza: le visite da Arbus versi i centri abilitati.

La promessa

E l’accompagnamento dovuto per legge entro 120 giorni? «Non c’è. Tutto a spese nostre. Vorrei dire tante cose, ne dico una: vergogna. Quella del grande alleato del cancro, la burocrazia, con le lentezze e le inefficienze del sistema sanitario e la processione per l’invalidità». Ancora per poco. La Asl assicura: «Siamo consapevoli dei disagi dovuti ai ritardi delle Commissioni invalidi. Ci scusiamo con i cittadini coinvolti, in particolare con coloro che affrontano situazioni di salute delicate. Stiamo lavorando senza sosta per ridurre al minimo i tempi di attesa e garantire una risposta tempestiva. La pratica del paziente in questione è inserita tra le priorità, sarà valutata al più presto».

Il caso

«Sono stato il primo – ricorda il sindaco di Sanluri e consigliere regionale, Alberto Urpi – a sollevare il caso “Campidano”. Ho poi interrogato l’assessore regionale alla sanità, Bartolazzi. Ha risposto di chiedere alla Asl 6. Fatto. La direzione sanitaria sostiene che non si possano pagare le commissioni. Allora, come mai nelle altre Asl si può? Impensabile che in Sardegna ci sia una sanità a macchia di leopardo. Assurdo che un assessorato regionale non dia indicazioni per uniformare i comportamenti nell’Isola: malati trattati in base alla provincia di residenza. Per questo ho firmato la mozione di sfiducia nei confronti di Bartolazzi».

Italo Carrucciu, sindaco di Lunamatrona e presidente del comitato del distretto sanitario di Sanluri, riferisce: «In conferenza territoriale la Asl dice che la questione è economica. C’è un parere legale contro il pagamento del gettone di presenza. Sono stati chiamati 4 medici specializzandi, dovranno essere formati, pronti ad operare a gennaio».

