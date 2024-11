Sedici lotti comunali in vendita 

A Carbonia ci sono altri sedici lotti edificabili in vendita nel rione “Carbonia 2” che in passato è stato al centro di mille polemiche. Con i soldi ricavati dall’eventuale vendita, proseguiranno gli interventi di urbanizzazione e messa in sicurezza mai del tutto completati.

La battaglia

Con il bando (in realtà bis: il primo non ha avuto molta fortuna) indetto di recente, l’amministrazione cerca di chiudere definitivamente una battaglia annosa esplosa una ventina di anni fa a “Sa Perda bianca”, meglio noto da sempre come Carbonia 2. Ci sono un centinaia di abitazioni, fra case a schiera, bifamiliari e singole che vanno a comporre uno dei quartieri di Carbonia dedicati all’edilizia economica popolare. Fra città e frazioni non c’è stato un rione in cui non siano sfociati contenziosi (civili o penali) con le società di costruzione. Sino a una decina di anni fa se ne trascinava uno anche a Carbonia 2, ma un soffertissimo accordo permise al Comune di entrare in possesso dei lotti ancora da edificare (del valore di un milione e 200 mila euro) in modo che, potendoli mettere in vendita, si ricavassero fondi per coprire le urbanizzazioni eseguite o finanziare le future. È in quest’ottica che si inserisce il bando per la vendita in diritto di proprietà dei lotti rimasti non assegnati, destinati alla costruzione di bifamiliari. Le sedici aree hanno dimensioni che variano fra i 300 e i 400 metri quadrati e costano da 33 mila a 46 mila euro. Il Comune conta di ricavare poco più di 600 mila euro.

Il Comune

«Si tratta effettivamente dell’operazione – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti, che all’epoca in cui si dipanò il contenzioso era sindaco – che aveva consentito di risolvere un gigantesco problema nel rione: fare le urbanizzazioni dove c’era solo fango e mettere in vendita altri lotti per famiglie che desiderano costruirsi una casa». Altri lotti in questi anni sono stati venduti. E quanto meno le strade, marciapiedi e illuminazione vennero tempo dopo realizzati assieme ad altri servizi. Ma non tutti e non dappertutto. Lo precisa infatti Roberto Puddu, residente, uno dei portavoce delle recriminazioni del rione: «Ci sono ancora alcune cose da fare con alcune centinaia di migliaia di euro che risulterebbero avanzati: la segnaletica orizzontale e verticale, una possibile ridefinizione urbanistica di alcuni lotti, ma soprattutto un secondo basilare accesso in via Castelsardo per ovviare ai problemi di sicurezza e di isolamento nei periodi di massimo afflusso alle vicine attività commerciali». La presenza cronica di folti arbusti all’ingresso del rione è un altro motivo di contestazione come pure gli allagamenti in alcune abitazioni del tratto iniziale del quartiere.

