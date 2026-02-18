VaiOnline
Carrasecare.
19 febbraio 2026 alle 00:47

Sedici gruppi con le maschere della tradizione  

Sedici gruppi per “Carrasecare nugoresu”, sfilata delle maschere tradizionali prevista domenica. Lo slogan è “Il filo della tradizione, l’onda del divertimento”. Vestizione alle 15.30 in viale Sardegna, poi corteo in via Lamarmora e corso Garibaldi fino a piazza Vittorio Emanuele: qui spettacolo per i più piccoli e balli sardi con Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu. «Le maschere si riuniranno in un tripudio di colori, suoni e movimenti con un rito corale», dice l’assessora Natascia Demurtas. «La città - dice il sindaco Emiliano Fenu - avrà occasione di celebrare lo spirito autentico e liberatorio del Carnevale». I gruppi: Attitidu ’Osincu di Bosa, Urthos e buttudos e Mascheras limpias di Fonni, Tumbarinos di Gavoi, Mascaras nettas e bruttas di Lodè, Mamuthones e Issohadores Atzeni di Mamoiada, Turcos di Ollolai, Su bundu di Orani, Merdules betzos di Ottana, Mamutzones de Samugheo, Maschera a gattu e Maimone di Sarule, S’Ainu orriadore di Scano di Montiferro, Tintinnatos di Siniscola, Is arestes e s’Urtzu pretistu di Sorgono, S’Urtzu e sos bardianos di Ula Tirso, Su sennoreddu e sos de s’iscusorzu di Teti. Evento finanziato da Regione (27.500 euro) e Comune (27.500). (g. pit.)

