Sedici casi di Covid all’ospedale Sirai 

Ritorna l’incubo Covid all’ospedale Sirai di Carbonia. Misure di sicurezza e prevenzione si registrano da giorni soprattutto nel reparto di medicina. La direzione sanitaria precisa che «è tutto sotto controllo» ma conferma che ci sono 16 persone ricoverate che hanno contratto il Covid in reparto durante il ricovero.

Il protocollo

Camere di isolamento, ascensore dedicato e distanziamento quando i pazienti vengono trasferiti in altri reparti, come la nefrologia, per la dialisi, per il contenimento ed evitare ulteriori contagi. A tutto ciò, il protocollo per il personale è sempre quello oramai noto: guanti e mascherine. Fonti sindacali interne parlano di «un focolaio importante che preoccupa per la diffusione, anche se ormai la malattia vera e propria è declassificata per gli effetti che provoca sulle persone». Preoccupa e non poco perché colpisce persone già affette da altre malattie. «Lo scorso giovedì, – spiega il direttore sanitario, Antonio Pisano tramite una nota ufficiale – presso il reparto di Medicina interna, è stato individuato un paziente positivo al Covid-19. A seguito di questo caso si è sviluppato un cluster (un gruppo di due o più casi di una stessa patologia verificatasi in un determinato luogo e periodo temporale n.d.r. ) che, nei giorni successivi, ha coinvolto complessivamente 16 pazienti - dice la nota della direzione sanitaria della Asl - tutti gli interessati presentano sintomi lievi, compatibilmente con le condizioni cliniche pregresse, e nessuno di loro versa in condizioni gravi. Sono stati prontamente isolati e sottoposti a trattamento con terapia antivirale e cortisonica».

La prevenzione

La grande preoccupazione è uscita dalle mura del reparto anche da parte dei familiari di diversi pazienti che dalla settimana scorsa, non possono più accedere in reparto. La direzione sanitaria precisa però che “la situazione è costantemente monitorata dal personale sanitario. I pazienti risultati negativi sono sotto sorveglianza attiva per prevenire ulteriori contagi. A scopo precauzionale, a partire da giovedì scorso, le visite dei familiari sono temporaneamente sospese, salvo casi particolari debitamente autorizzati. Le informazioni cliniche relative ai degenti vengono comunicate ai parenti all’ingresso del reparto, durante l’orario di visita, oppure telefonicamente. La Direzione Sanitaria assicura che tutte le misure previste dai protocolli di contenimento sono state attivate per garantire la massima sicurezza ai pazienti e agli operatori”.

Nuovo direttore

Da ieri intanto il presidio ospedaliero Sirai di Carbonia ha un nuovo direttore: Serafino Ponti è stato scelto come figura centrale per l’organizzazione, il rilancio e il rafforzamento della struttura. «Con oltre trent’anni di esperienza nella sanità pubblica, si legge in una nota – ha ricoperto ruoli apicali in diverse aziende sanitarie sarde, tra cui, ultimo in ordine di tempo, direttore sanitario della Asl SL di Nuoro e, in precedenza, della Asl di Oristano.

RIPRODUZIONE RISERVATA