Sedici cantieri in 1500 chilometri 

Lavori di manutenzione quotidiani con una settantina di operai impegnati nel Nord Ovest, 1500 chilometri di rete stradale provinciale, e solo due gravi incidenti sul lavoro negli ultimi dieci anni. Gravissimo quello dell’altro ieri, sulla Provinciale 69, all’altezza della borgata di Villassunta, quando un dipendente della Multiss, la società in house della Provincia di Sassari, è stato falciato da un’auto mentre era intento a pulire la carreggiata dalle fronde. L’uomo, Francesco Mariani di 39 anni, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Prima ancora, nel 2018, un cantoniere impiegato della Provincia, Nicola Franco Unida, era stato travolto e ucciso da una macchina. L’operaio, allora 62enne, si stava occupando delle manutenzioni lungo la strada che da Santa Maria Coghinas arriva a Perfugas.

La manutenzione

«I lavori di manutenzione ordinaria vengono svolti quotidianamente dalle nostre squadre, – riferisce il dirigente della Viabilità in Provincia, Giovanni Milia – sia da nostri dipendenti sia dagli operai della Multiss sulla base di un contratto di global service. Ripariamo buche, raddrizziamo cartelli stradali, potiamo gli alberi. Apriamo e chiudiamo cantieri temporanei, sempre ben segnalati». Poi ci sono gli interventi di manutenzione straordinaria, i più corposi, lunghi anche diversi anni. In questo momento la Provincia di Sassari, nel Nord Ovest ne ha sedici in corso, per quasi 16,5 milioni di euro. Sette milioni sono per la bretella che congiunge la “Buddi Buddi” Sp60 con la ex Strada Statale 131, all’altezza della rotatoria con la zona industriale di Predda Niedda. Il nuovo tratto stradale, il cui progetto definitivo risale al 2009, sarà lungo 1,7 km, di cui 300 metri saranno un viadotto con 10 campate per scavalcare la vallata del rio Sant'Orsola e la linea ferroviaria. Ancora un anno di interventi. Sta per concludersi, invece, dopo tre anni, la realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del Rio Pedruganu sulla Sp 81 a Marina di Sorso.

Quest’estate si sono registrati malumori per gli scavi dei sottoservizi, cavidotti, per lo più, eseguiti da società private. È successo anche sulla provinciale 55 da Porto Conte a Capo Caccia e dalla arteria che dalla centrale di Fiume Santo arriva a Punta Tramontana. Infine l’ultimo cantiere avviato ad agosto: la bretella sul canale di scolo al chilometro 22 della Alghero-Bosa, dove la strada aveva ceduto creando un avvallamento.

