Sedici anni e non sentirli 

Tortolì. Un’ispirazione lunga 600 secondi, il tempo di prendere confidenza con i più grandi, poi il gol e l’esultanza liberatoria con le mani tra i capelli e le lacrime che s’impossessano del volto sbarbato.

Quella di Davide Loi è una favola. È il più giovane marcatore della Serie D. A soli 16 anni e 26 giorni l’esterno della Costa Orientale Sarda ha migliorato il primato del senegalese Ndiaga Sall (Nardò, girone H), che ha segnato all’età di 16 anni, 3 mesi e 3 giorni. La cosa che più ha impressionato è la decisione con cui il mancino di Tortolì ha spinto dentro una palla che gli ballava davanti dopo una carambola tra portiere e difensore dell’Olbia. «Sono rimasto sorpreso anche io, tanto che mi sono voltato subito verso l’assistente temendo che mi annullasse il gol», ricorda con la voce che ancora trema dall’emozione, dopo la rete in una calda domenica di primavera.

Il sogno

Il ragazzo firma l’impresa sotto gli occhi dei genitori, Roberto e Cristina, in un attimo diventati ostaggio di un’emozione purissima per la prima rete in Serie D del loro unico figlio, cresciuto con il pallone tra i piedi. E pensare che appena tre anni fa ha rischiato di dover interrompere l’attività sportiva per una patologia, poi superata.

Protagonista con gli Allievi regionali della Cos, il giovane talento è stato convocato per la prima volta in occasione dell’ultima gara stagionale della squadra allenata da Francesco Loi, il derby con l’Olbia. Un premio per la costanza e le qualità tecniche e umane di Davide, che scende in campo con la maglia numero 18. «Non pensavo di partire titolare, meno che mai di segnare».

La gara

La partita per i padroni di casa si mette subito male, con gli ospiti che trovano il vantaggio al minuto 9. Passano 60 secondi, Intinacelli serve un assist per Massoni che disturba il diretto avversario, la palla schizza sul portiere Testagrossa e piomba tra i piedi del baby prodigio. È un rigore in movimento.

L’esterno alto è lì e ha fretta di prendersi la scena: si coordina e con il piede sinistro apre lo scrigno dei sogni. La rete che si gonfia è un sogno lucido, come i suoi occhi che in un amen si bagnano. Lo stesso accade ai genitori. «In quel momento non ho capito nulla, sentivo gli schiaffi in testa e le urla di gioia dei miei compagni. Era impensabile anche nei sogni più belli».

Chi è

Inizia nei Primi calci del Tortolì, dove resta fino agli Esordienti. Poi si trasferisce all’Accademia Ogliastra, in seguito l’approdo alla Cos con cui gioca nelle categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi. È iscritto al Liceo sportivo di Lanusei, il ragazzo che ieri mattina si è svegliato con il telefono intasato di messaggi e decine di nuovi followers sui social. Sostenitore del Cagliari e simpatizzante dell’Inter («perché la tifa mio babbo»), tiene a dedicare la sua prima perla «ai miei genitori e ai miei amici, che ci sono sempre stati dall’infanzia: Luca Mulas e Gabriele Podda». Il sogno è appena iniziato.

RIPRODUZIONE RISERVATA