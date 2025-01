Sedici anni e 8 mesi per l’omicidio 

La coltellata al petto che, il 9 agosto del 2023, ha ucciso Luca Mameli, il 35enne di Capoterra, ferito a morte nel corso di una violenta lite davanti ad una discoteca del lungomare Poetto, a Quartu, è stata considerata dai giudici un omicidio volontario, ma non aggravato dai futili motivi. Per questa ragione, ieri mattina, la Corte d’assise di Cagliari ha condannato il giovane imputato, Alessio Desogus, 21 anni Flumini, a 16 anni e 8 mesi di carcere, applicando – alla fine del dibattimento – la riduzione di un terzo della pena prevista per il rito abbreviato che gli era stato negato a causa dell’aggravante contestata.

La sentenza

La Corte presieduta dalla giudice Lucia Perra, con a latere il collega Federico Loche, è uscita dalla camera di consiglio poco dopo mezzogiorno, leggendo la sentenza che ha riconosciuto il ragazzo colpevole dell’omicidio, avvenuto dopo una serata ad alto tasso alcolico trascorsa nel litorale. Il pubblico ministero Nicola Giua Marassi, contestando per l’appunto l’aggravante dei futili motivi, aveva chiesto la condanna a 21 anni di carcere. Proprio quell’imputazione aveva mandato Alessio Desogus direttamente davanti ai giudici dell’Assise, senza la possibilità di chiedere riti alternativi come previsto per tutti i reati che possono essere punti con la pena massima dell’ergastolo.

Il risarcimento

L’imputato è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e, scontata la pena, dovrà trascorrere altri tre anni in libertà vigilata. Alessio Desogus dovrà anche risarcire i familiari del 35enne ucciso, anticipando loro una provvisionale complessiva di 450mila euro. La madre e i fratelli della vittima si sono costituiti parte civile al processo con gli avvocati Carlo Monaldi, Marco Solinas e Stefanino Casti, contestando la tesi del difensore, il legale Marco Spanu, che da subito aveva contestato l’aggravante dei futili motivi sollecitata dalla Procura che gli aveva impedito di accedere all’udienza preliminare e all’abbreviato.

Il delitto

Il delitto era avvenuto al termine di una gara di bevute tra due gruppi di ragazzi, conclusasi con una rissa davanti alla discoteca del lungomare. Il pm Giua Marassi, nella requisitoria, aveva riconosciuto al giovane imputato l’attenuante per il comportamento processuale e le generiche a controbilanciare l’aggravante: questo perché dopo aver confessato, la difesa aveva consentito la produzione dell’intero fascicolo con le prove dell’accusa, azzerando di fatto il tempo del dibattimento. Secondo gli investigatori della Squadra Mobile dopo la coltellata al petto Mameli aveva percorso alcuni metri e poi era crollato a terra. Il coltello era stato poi gettato nello stagno di Molentargius, nel tratto antistante viale Colombo, mentre i vestiti sporchi di sangue erano stati bruciati nella zona di Margine Rosso. Dopo il racconto di alcuni testimoni c’era stata la confessione.

