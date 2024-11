Sedici alunni  della quinta all’Unione Sarda 

Alla scoperta del gruppo L’Unione Sarda. Ieri, sedici alunni della quinta elementare di Santa Maria Navarrese hanno visitato la redazione di Cagliari. Dopo aver visto con attenzione un breve video introduttivo sull’attività del gruppo, hanno visitato gli studi di Videolina e Radiolina, la redazione dell’Unione Sarda e del sito web Unionesarda.it, facendo tante domande e mostrando interesse per l’informazione. Al rientro in aula, dopo la visita a Cagliari alla scoperta del mondo del primo gruppo sardo del settore, e dopo aver ammirato le raccolte del quotidiano, gli alunni e le docenti hanno annunciato l’intenzione di promuovere la realizzazione di un giornalino in classe.

