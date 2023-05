Sedicenne travolto: in fin di vita  

Un’altra giornata di sangue nelle strade del Sassarese. Dopo la tragedia di sabato sera nel capoluogo che ha visto la morte di Gian Mario Dore, sbalzato dalla sua moto e deceduto sul colpo quasi di fronte a Bricoman, ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, un altro grave incidente. Stavolta cambia lo scenario, la quattro corsie della SS 291 e, per la precisione, il tratto che da Olmedo conduce alla città catalana. È un ragazzo appena sedicenne a finire investito in pieno da una Ford e a essere trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione il giovane viaggiava in macchina con i genitori, tutti di origine algherese, quando si sono dovuti fermare a causa di un guasto dell’autovettura. Per cause ancora in fase di ricostruzione, l’adolescente è stato poi centrato dal veicolo che sopraggiungeva riportando un trauma cranico grave. Drammatiche le sue condizioni che hanno richiesto l’immediata intubazione da parte dei sanitari e, come detto, il volo verso l’ospedale sassarese. A testimoniare la violenza dell’impatto la profonda ammaccatura sul cofano dell’utilitaria e le estese incrinature sul vetro del parabrezza che si estendevano dalla base fino all’altezza del conducente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale medico, i carabinieri della compagnia di Alghero che stanno indagando sulla dinamica di quanto accaduto per verificare le cause dell’episodio.

In Rianimazione

È ancora critica anche la condizione di Gavina Cau, 28 anni, ricoverata in rianimazione, coinvolta nell’incidente sassarese di due giorni fa. Era in sella alla moto Cbr 1000 guidata dal 35enne Dore, intorno alle 21.30 di sabato, quando, dopo lo scontro con un suv, è stata proiettata oltre la carreggiata cadendo con forza sull’asfalto. Nulla da fare invece per il compagno usinese che, nella terribile collisione, è finito cento metri oltre il punto del potenziale contatto con l’auto. A investigare sul dramma gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Gianni Serra, che fino a tardi hanno operato i rilievi sulla scena dell’incidente. Sul caso è stato aperto un fascicolo dalla procura di Sassari la cui titolarità è del pubblico ministero Giovanni Porcheddu. Intanto grande il cordoglio a Usini, paese dello scomparso, espresso da un post del sindaco Antonio Brundu che ha interrotto i festeggiamenti previsti ieri in piazza. «Purtroppo - scrive il primo cittadino - non ci resta che la possibilità di una preghiera».