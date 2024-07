Sedicenne stuprata da un vicino, era da pochi giorni in Italia 

Ponza. Una sera come tante, passata in casa in attesa del ritorno dei genitori, lavoratori stagionali romeni, si è trasformata in un incubo per una 16enne. Secondo gli investigatori un vicino di casa, un 34enne romano anche lui da poco nell’isola come cameriere stagionale, ha abusato di lei. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine erano circa le 19 quando l’adolescente è uscita da casa, probabilmente per buttare la spazzatura, e si è trovata di fronte l’uomo, che l’ha costretta a rientrare e l’ha stuprata. Dopo aver subito la ragazza sotto choc ha trovato la forza di chiamare sua madre e raccontarle tutto: è stata la donna a chiamare i carabinieri per denunciare lo stupro subito dalla figlia.

La famiglia era arrivata dalla Romania da pochissimi giorni, tanto che la vittima non parla l’italiano ma è comunque riuscita a fornire dettagli utili ai carabinieri, che hanno rapidamente identificato il 34enne, già gravato da diversi precedenti penali, che aveva preso con altri due inquilini un’abitazione in affitto proprio accanto a quella della famiglia della vittima. L’uomo, che non aveva superato il periodo di prova in un ristorante, quando è stato rintracciato dai militari era completamente ubriaco. Nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via dall'isola di Ponza e la Procura di Cassino lo ha denunciato per violenza sessuale aggravata: ora è indagato a piede libero.

La 16enne è stata inizialmente trasferita in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e ora si trova in una struttura protetta. L’episodio ha sconvolto l’isola, in questi giorni presa d’assalto dai vacanzieri. Il sindaco Franco Ambrosino lancia un appello ai ponzesi e agli operatori dell'isola: «Facciano attenzione a chi portano nelle loro abitazioni e nelle loro attività. Comprendo le difficoltà di reperire personale ma bisogna fare attenzione, non si può abbassare la guardia».

RIPRODUZIONE RISERVATA