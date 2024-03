Sedicenne sparito, le indagini ripartono dalla stazione di Milano  

Lecco. Un nuovo punto di partenza per le indagini: è la stazione Centrale di Milano. Da qui i rinnovati vertici delle forze dell'ordine per indirizzare le ricerche di Edoardo Galli, il 16enne scomparso sette giorni fa da Colico (Lecco), dove abita con la famiglia. Le immagini delle telecamere danno il ragazzo, il 21 marzo, alla stazione Centrale di Milano: cammina, mangia un gelato ed è accompagnato da una persona che si tenta d’identificare.

Che il giovane si fosse allontanato volontariamente, era più di un'ipotesi: era uscito da casa ufficialmente per recarsi a scuola a Morbegno (Sondrio), ma non c'è mai arrivato, anzi aveva preso un altro treno per Milano. E lì è arrivato. Il punto è capire dove volesse poi dirigersi e perché. Tramonta dunque l’ipotesi che possa essere andato verso l’Alta Valsassina, che conosce bene e dove sono state condotte battute. Galli recentemente aveva fatto ricerche in internet su come sopravvivere nei boschi in situazioni estreme, però dopo sei giorni - se davvero fosse stato lì - si sarebbe ritrovato in una situazione proibitiva, trasformatasi da primaverile a invernale.

Gli altri versanti d'indagine ripartono da Milano. Da lì, se abbia avuto intenzione di dirigersi verso i confini a Est (avendo anche passaporto russo: sua madre lo è) o altrove, rimane da stabilire. L’analisi delle immagini delle telecamere non è semplice, anche per via di un abbigliamento non facile da distinguere. Edoardo Galli però, il giorno della scomparsa, era a Milano dove ha incontrato qualcuno, e su questa circostanza si concentrano le nuove indagini.

Questa la descrizione ufficiale di Edoardo Galli, diffusa per le ricerche: alto 1,80, corporatura normale, capelli castano chiari e occhi grigi. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige, una camicia marrone a quadri, scarpe bianche Adidas. Solitamente porta gli occhiali, sul sopracciglio destro ha una piccola cicatrice.

