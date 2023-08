Sedicenne spagnola: «Ho riacquistato la vista» 

Città del Vaticano. Una ragazza spagnola che ha partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona con il Papa ha riacquistato la vista. Lo scrive Avvenire. La ragazza, 16 anni proveniente da Madrid, era in Portogallo con un gruppo di trecento pellegrine spagnole. Con loro ha pregato per chiedere la guarigione da una gravissima malattia oculare e sabato 5 agosto, nella messa alla quale il gruppo ha partecipato, nel villaggio a un’ora da Lisbona dove alloggiava il gruppo, prima della veglia con il Papa, ha ricominciato a vedere.

«Siamo sopraffatti da quello che è successo», dice il padre Gustavo al quotidiano della Cei spiegando che la liceale «è in un posto tranquillo con la mamma al riparo dal clamore che si è scatenato intorno a lei». A rilanciare la notizia per primi sono stati i media spagnoli, tra i quali Radio Cope, il network della Conferenza episcopale spagnola. «Stavamo pregando per questo da un sacco di tempo - ha raccontato emozionata Jimena a due giornaliste di Radio Cope, tra le quali la vaticanista Eva Fernández -. Abbiamo chiesto a tutti i giovani di pregare per la mia guarigione», un dettaglio confermato dal padre che racconta di «centinaia di persone in tutto il mondo, Italia compresa, che stavano pregando per Jimena» per il semplice motivo che lei aveva chiesto di farlo. «Non so dirvi come sia possibile - riferisce papà Gustavo - ma mia figlia era certa che sarebbe guarita. Stava chiedendo una luce che le mostrasse cosa doveva fare. Quel che le è successo lo considero un miracolo della fede».

RIPRODUZIONE RISERVATA