Sedicenne si strangola con la cintura 

Teramo. Venerdì in tarda serata, a Roseto degli Abruzzi, un sedicenne è stato trovato agonizzante nella sua camera, con una cintura per abiti stretta al collo. In casa c’erano i familiari, che hanno dato subito l’allarme, ma i tentativi di rianimarlo dei soccorritori sono stati inutili. Sui dettagli della dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Giulianova, che hanno sequestrato il pc del ragazzo. Non è ancora chiaro se si tratti di un gesto volontario (gli investigatori non hanno trovato traccia di lettere o messaggi di spiegazioni) o dell’esito infausto di un gioco legato alla partecipazione a videochat in cui gli iscritti sarebbero indotti a compiere atti di autolesionismo. A escludere qualsiasi violenza esterna, per il momento, è una prima analisi del medico legale che non ha rilevato sul corpo del giovane lividi o tracce di percosse.

