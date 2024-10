Sedicenne pugnalato all’uscita dal liceo dal figlio di una prof 

Frosinone. Uno studente di sedici anni ha accoltellato al torace un compagno di scuola a Ferentino, davanti al liceo classico Martino Filetico. La lama ha sfiorato il cuore e ha lesionato un polmone.

Alle 14 nel piazzale davanti al liceo ci sono un centinaio di ragazzi, la campanella è suonata da poco e sciamano chi verso casa, chi verso i bus. A pochi passi dalla sede centrale c’è una scalinata in pietra, vicino alla succursale. Da lì arrivano i due sedicenni che iniziano a litigare. I toni si alzano, i due si azzuffano. «Uno è finito a terra si è rialzato ed ha colpito l’altro, non avevamo capito che avesse un coltello», dicono alcuni testimoni. L’aggressore, figlio di una docente, indietreggia, abbandona l’arma sul piazzale e si allontana. Gli studenti soccorrono l’altro, chiedono aiuto, chiamano i professori che sono ancora a due passi. Arriva in pochi minuti un infermiere del 118: il ragazzo viene stabilizzato e caricato su un’ambulanza. Per superare il traffico che si forma all'uscita delle scuole una pattuglia dei carabinieri fa da staffetta a sirene spiegate. All'ospedale Spaziani di Frosinone i medici registrano la lesione: è importante. ha lesionato un polmone. Viene chiamato l’elicottero e disposto il trasferimento al Gemelli. Nel frattempo i carabinieri ascoltano i ragazzi. Spiegano che l’accoltellato è intervenuto per difendere una ragazza, qualcuno parla di più ragazze. I militari lo rintracciano: si tratta di un minore di buona famiglia, figlio di un’insegnante. Lo portano in caserma. Lui parla ma il riserbo è totale: c’è il coltello e ci sono le impronte. Nel pomeriggio il 16enne viene caricato su una gazzella e portato pure lui allo Spaziani: nella caduta ha preso una botta alla spalle e lo accompagnano a fare una radiografia. Il magistrato dei Minori aspetta di sapere la prognosi da Roma, solo allora deciderà quale misura applicare.

