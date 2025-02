Sedicenne in fuga sull’auto 

A sedici anni si è messo alla guida di un’auto presa a noleggio da una donna, schiantandosi contro diverse vetture parcheggiate in via Mandrolisai. Fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, è ritornato probabilmente per recuperare l’auto danneggiata utilizzando un altro veicolo, sempre noleggiato, e alla vista dei militari è scappato. Il tentativo di allontanarsi non è durato a lungo: al termine di un breve inseguimento il ragazzo è stato intercettato dalle pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia e bloccato dai militari. Il sedicenne cagliaritano è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere stato denunciato per guida senza patente: è stato accompagnato a casa ed è a disposizione della Procura per i minorenni.

Il risveglio

Il movimentato episodio è avvenuto ieri mattina alle prime ore dell’alba. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il minorenne si sarebbe reso protagonisti di un primo incidente. Alla guida di una Fiat Panda (gli investigatori hanno poi scoperto che era stata presa a noleggio da una donna cagliaritana) è finito contro alcune auto in sosta. Dopo l’impatto è scappato, abbandonando la vettura in via Mandrolisai. Chi abita da queste parti ha sentito i rumori fortissimi dell’incidente. I militari, dopo l’intervento con alcune pattuglie, hanno avviato le indagini risalendo alla compagnia proprietaria della Fiat Panda e arrivando inevitabilmente a chi l’aveva presa a noleggio. La posizione della donna verrà valutata dagli inquirenti.

Il ritorno

Le ricerche del conducente non sono durate molto perché dopo un po’ il ragazzo è ritornato in via Mandrolisai. Il sedicenne, come emerso dagli accertamenti fatti dai carabinieri, è arrivato ancora una volta alla guida di un’auto, una Toyota Aygo, anche questa presa a noleggio da un conoscente del ragazzo: insieme a lui c’era un 23enne. Probabilmente il minorenne voleva recuperare la Fiat Panda. Alla vista dei carabinieri ha però cambiato direzione, fuggendo. È iniziato così un inseguimento che si è concluso quasi subito, nella vicina via Podgora. (m. v.)

