Sedicenne in bici travolto da un’auto: in Rianimazione 

È stato travolto da un’auto mentre tornava a casa con la sua bicicletta. Un ragazzo di 16 anni trova ora ricoverato in Rianimazione al Brotzu, dove è stato ricoverato sabato a tarda ora dopo una tappa al Policlinico di Monserrato. Qui è stato accompagnato in ambulanza in codice rosso, subito dopo l’incidente avvenuto su un tratto della strada provinciale 15, a poche centinaia di metri dall’abitato di Maracalagonis. Il ciclista percorreva la strada diretto in paese quando, poco dopo un distributore, è stato travolto da un’auto che viaggiava sulla stessa direzione di marcia.

Dopo l’impatto, il sedicenne è stato subito soccorso dagli occupanti dell’auto coinvolta nell’incidente e da altri automobilisti: immediato anche l’allarme al 118 e ai carabinieri. In poco tempo sul posto è arrivata una ambulanza: il ferito è stato immediatamente trasferito in codice rosso il Policlinico di Monserrato. Qui i sanitari gli hanno prestato le prime visite e le prime cure, optando quindi per il suo trasferimento al Brotzu dove il ragazzo è stato ricoverato in Rianimazione. Avrebbe riportato diverse ferite. Le sue conduzione sarebbero stazionarie.

I rilievi di legge durante la notte sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu: ieri dopo un nuovo sopralluogo, il capitano Ignazio Cabras ha trasmesso un primo rapporto alla Procura della Repubblica. Sequestrati auto e bicicletta che potrebbero tornare utili per ricostruire con esattezza quanto accaduto. In merito al momento viene mantenuto uno stretto riserbo. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA