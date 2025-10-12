VaiOnline
Usini.
13 ottobre 2025 alle 00:35

Sedicenne cade da cavallo e batte la testa 

Grave incidente a cavallo nelle campagne di Usini. Una ragazza di 16 anni è caduta da cavallo battendo violentemente la testa a terra. E successo ieri sera, intorno alle 18.30, alla periferia del paese, nella pianura in località Sos Paris, a poca distanza dai terreni di propietà privata del padre, un’area dedicata all’allevamento dei quadrupedi. La ragazzina aveva deciso di fare una passeggiata a cavallo in compagnia di un amico, anche lui minore, quando improvvisamente l’animale si è imbizzarrito, la 16enne ha perso l’equilibrio, è stata disarcionata ed è finita a terra riportando un grave trauma cranico. La giovane nella caduta è svenuta, ha perso i sensi per alcuni minuti, fino all’arrivo dei soccorsi.

Nel luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza non medicalizzata e l’elisoccorso Areus, con l’equipe medica a bordo che, vista la gravità della situazione, ha trasferito d’urgenza la 16enne all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. I medici terranno la paziente sotto osservazione per monitorare le condizioni di salute che risultano serie. Il cavallo, fuggito via, alimentando anche qualche attimo di apprensione, è stato in seguito recuperato. Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri della stazione di Usini. (m. p.)

