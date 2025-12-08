VaiOnline
Alghero.
09 dicembre 2025 alle 00:16

Sedicenne aggredito dal branco 

Sette minorenni contro uno, messi in fuga dalla madre della vittima 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato attirato in strada con la scusa di una sigaretta, in compagnia di alcuni conoscenti, ma appena il ragazzo si è trovato fuori casa è stato brutalmente aggredito dal branco: erano almeno in sette, tutti minorenni. Anche la vittima è un sedicenne, finito al pronto soccorso con varie contusioni e una vistosa ferita all’orecchio, provocata da una bottiglia di vetro rotta. Il violento episodio è accaduto sabato scorso, dopo cena, nel quartiere di Carrabuffas. La mamma della vittima ha avvertito le urla e i rumori di vetri rotti e, quando si è affacciata alla finestra, suo figlio si trovava già a terra che provava a difendersi da calci e pugni e colpi alla testa con bottiglie di vetro. Nonostante la netta sproporzione numerica, il ragazzo avrebbe comunque cercato di difendersi, opponendo resistenza fino all’ultimo. Sportivo e di buona prestanza fisica, non ha comunque potuto resistere all’azione simultanea di più aggressori. Solo le grida disperate del genitore hanno fatto scappare la banda.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una ambulanza del 118. Il sedicenne è stato soccorso e trasferito all’ospedale Civile. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i sanitari hanno dovuto riattaccargli una porzione di orecchio e sottoporlo a Tac, stabilendo una prognosi di circa quindici giorni di cure. I militari sarebbero già sulle tracce dei responsabili. Il sindaco Raimondo Cacciotto, intanto, ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia esprimendo il desiderio di incontrare il ragazzo e i suoi genitori. Cacciotto ritiene che una comunità educante sia quella in cui tutti, istituzioni e cittadini, concorrono al bene comune ed è per questo che il 30 ottobre scorso l’amministrazione ha proposto «l’”Alleanza per una comunità educante”, un patto condiviso per crescere insieme e affrontare le complessità dell’adolescenza». Sull’episodio hanno immediatamente preso posizione anche esponenti politici locali. Tra questi il consigliere comunale della Lega Michele Pais, che parla di «un campanello d’allarme che non può essere ignorato». Per Pais non si tratta di un semplice episodio riconducibile al disagio giovanile, ma di un’aggressione organizzata. «Un gruppo che attira un coetaneo con un pretesto e lo aggredisce con calci, pugni e bottiglie di vetro – afferma – è una vera e propria banda di delinquenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Sassari, spaccio e violenza: il centro storico in ostaggio

Il prete di strada: «Qui gli zombie sono la normalità» 
Emanuele Floris
Lo studio

C’è da spostare una bietola selvatica

È una specie protetta: la sua presenza bloccava la bonifica della valle del Rio San Giorgio 
Maurizio Liscia
La storia

Dottoressa Queen Babygen, dai sogni di bimba immigrata alla laurea in Medicina

La festa della comunità filippina: «Un modello per i nostri ragazzi» 
Sara Marci
l’accordo

Migranti, dall’Europa arriva il via libera ai centri di rimpatrio

Delibera dei 27 nel Consiglio Ue: nuovo giro di vite sugli ingressi 
La tragedia

Sfrattato, fa saltare in aria la casa

Un 71enne muore tra le fiamme nel Fiorentino: rogo scoppiato dopo l’esplosione 