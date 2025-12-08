Sedicenne aggredito dal branco 

È stato attirato in strada con la scusa di una sigaretta, in compagnia di alcuni conoscenti, ma appena il ragazzo si è trovato fuori casa è stato brutalmente aggredito dal branco: erano almeno in sette, tutti minorenni. Anche la vittima è un sedicenne, finito al pronto soccorso con varie contusioni e una vistosa ferita all’orecchio, provocata da una bottiglia di vetro rotta. Il violento episodio è accaduto sabato scorso, dopo cena, nel quartiere di Carrabuffas. La mamma della vittima ha avvertito le urla e i rumori di vetri rotti e, quando si è affacciata alla finestra, suo figlio si trovava già a terra che provava a difendersi da calci e pugni e colpi alla testa con bottiglie di vetro. Nonostante la netta sproporzione numerica, il ragazzo avrebbe comunque cercato di difendersi, opponendo resistenza fino all’ultimo. Sportivo e di buona prestanza fisica, non ha comunque potuto resistere all’azione simultanea di più aggressori. Solo le grida disperate del genitore hanno fatto scappare la banda.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una ambulanza del 118. Il sedicenne è stato soccorso e trasferito all’ospedale Civile. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i sanitari hanno dovuto riattaccargli una porzione di orecchio e sottoporlo a Tac, stabilendo una prognosi di circa quindici giorni di cure. I militari sarebbero già sulle tracce dei responsabili. Il sindaco Raimondo Cacciotto, intanto, ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia esprimendo il desiderio di incontrare il ragazzo e i suoi genitori. Cacciotto ritiene che una comunità educante sia quella in cui tutti, istituzioni e cittadini, concorrono al bene comune ed è per questo che il 30 ottobre scorso l’amministrazione ha proposto «l’”Alleanza per una comunità educante”, un patto condiviso per crescere insieme e affrontare le complessità dell’adolescenza». Sull’episodio hanno immediatamente preso posizione anche esponenti politici locali. Tra questi il consigliere comunale della Lega Michele Pais, che parla di «un campanello d’allarme che non può essere ignorato». Per Pais non si tratta di un semplice episodio riconducibile al disagio giovanile, ma di un’aggressione organizzata. «Un gruppo che attira un coetaneo con un pretesto e lo aggredisce con calci, pugni e bottiglie di vetro – afferma – è una vera e propria banda di delinquenti».

