Sede Odm per risolvere i conflitti 

È lo strumento alternativo di risoluzione delle controversie sempre più centrale nella gestione dei conflitti civili e commerciali. La sede dell’Odm, l’associazione denominata Tribunale giudiziario arbitrale nazionale, è stata inaugurata a Girasole alla presenza del presidente Marco Albano, dei mediatori civili e commerciali che operano sul territorio, Lucia Cannavacciuolo e Corrado Pani. A fare gli onori di casa in aula consiliare il sindaco, Lodovico Piras, e l’assessore allo Sport, Alessio Canu. Il primo cittadino, da tempo, aveva un dialogo aperto con l’Odm per accogliere la prima e unica sede in Ogliastra: «Siamo lieti di ospitare un servizio importante che va incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese offrendo sostegno e risposte rapide nelle controversie».

L’Odm opera con uno staff qualificato di mediatori civili e commerciali e giudici-arbitri. (ro. se.)

