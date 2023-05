Sede Enel in abbandono: «Presagio di futura chiusura?» 

Servizi igienici inadeguati, spazi carenti, arredi di fortuna riciclati da altre sedi regionali: gli uffici della multinazionale Enel a Carbonia sono diventati motivo di rivendicazione sindacale con la minaccia da parte della Ugl regionale dello stato di agitazione.

A sollevarla è il segretario della Ugl comparto Chimici-Energia Franco Peana, al culmine di una disamina dello stato in cui versa la sede di E-Distribuzione di via Roma: «Un misto fra obsolescenza e inadeguatezza caratterizza la vita quotidiana dei lavoratori che vi soggiornano durante l’orario di lavoro: un presagio di futura chiusura? Non sarebbe una novità dopo la chiusura del Punto Enel». Il segretario entra nello specifico: «Indigna la mancanza di uno spogliatoio e di un bagno decoroso dedicato alle dipendenti, costrette a usare gli stessi servizi utilizzati dai colleghi maschi, più riprese questo sindacato ha richiesto il recupero generale della sede che versa in stato di decadenza fra spazi ridotti e postazioni realizzate con arredi di recupero da altre realtà aziendali dismesse». L’azienda ha più volte ammesso che occorre risolvere il problema: «Ma le tempistiche non sono note – conclude il segretario regionale Peana – quindi probabile che i problemi persisteranno a lungo, ragion per cui ci prepariamo a intraprendere lo stato di agitazione dei lavoratori Enel della sede di Carbonia».

