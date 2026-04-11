Sede della coop pescatori: una storia di abusi edilizi lunga più di settant’anni  

Un blitz scattato dopo una segnalazione per maltrattamento di cani e che, a distanza di tre mesi, ha fatto emergere esclusivamente una serie di abusi edilizi, alcuni risalenti agli anni ‘50. E così, pochi giorni fa, il servizio Edilizia Privata e Condoni del Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione di tutte le opere mai autorizzate nell’area del rimessaggio accanto al porticciolo di Sant’Elia, accanto al parco degli Anelli.

Tre mesi di tempo

Sono stati gli agenti della Polizia Locale, intervenuti a gennaio insieme ai carabinieri della compagnia di Cagliari e agli specialisti del Nas e del Nil, a ricostruire nei mesi successivi, attraverso misurazioni, verifiche dei documenti e analisi fotografiche, la storia dell’area data in concessione parecchio tempo fa e ora utilizzata dalla cooperativa dei pescatori. Impossibile però risalire a chi, nei decenni, ha realizzato tutte le opere abusive. Secondo le accuse, dal 1955 in poi sarebbero stati costruiti – senza alcuna autorizzazione – un fabbricato, oramai inagibile, di 137 metri quadri, un struttura da 60 metri quadri usata come punto di ritrovo dove consumare cibo e bevande, un bagno, una copertura recintata per i cani, gazebo, due roulotte e prefabbricati utilizzati come depositi e riparo da sole o pioggia. L’ordinanza è stata inviata ai titolari dell’area, Comune e Regione, alla cooperativa attualmente concessionaria della zona. Ignoti i responsabili dei lavori abusivi. Entro novanta giorni tutte le opere non autorizzate dovranno essere demolite altrimenti provvederà il Comune che poi si rifarà sul responsabile, una volta individuato.

Gli animali

Una storia lunghissima quella dell’area, a ridosso dello storico porticciolo di Sant’Elia, usata da tantissimi pescatori come punto di ritrovo e di appoggio per poter svolgere il loro lavoro. Intanto a poche decine di metri sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo porto, proprio davanti alla parte del parco degli Anelli già terminata. E a gennaio, oltre agli agenti della Municipale per le verifiche sugli abusi, erano scattati i controlli sulle condizioni di due cani: non erano emerse criticità, come riscontrato dal veterinario della Asl. E non erano state evidenziate irregolarità nella situazione igienica delle strutture. Diverso il discorso per la parte urbanistica. Gli approfondimenti hanno scoperchiato una serie enorme di abusivi. (m. v.)

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