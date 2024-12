Sede dei vigili e cura del verde con la variazione di bilancio 

Strade, decoro, trasporti e servizi sociali attraverso l’ultima variazione al bilancio approvata dal Consiglio comunale per un totale di 864mila euro. Tra gli interventi principali c’è la manutenzione straordinaria delle strade urbane (300mila euro, contributi regionali), la riqualificazione della sede della polizia locale (110mila euro) e la cura delle aree verdi.

«La variazione – ha spiegato l'assessore al Bilancio Andrea Mura – ci consente di mantenere la solidità finanziaria garantendo un equilibrio tra parte corrente e investimenti. Stiamo intervenendo sul patrimonio comunale, sul decoro e sugli strumenti urbanistici senza compromettere, appunto, la stabilità del bilancio». Per quanto riguarda gli altri interventi, 10.432 euro sono stati destinati al trasporto scolastico degli studenti con disabilità mentre 16.356 euro per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Ci sono poi 18mila euro a favore di minori e anziani disposti dall’autorità giudiziaria e 14mila (fondi Pnrr) per estendere l’utilizzo delle piattaforme Spid e Cie. Tra le entrate straordinarie spiccano gli oltre ventimila euro dal recupero dell’evasione Imu e altri 50mila euro dall’imposta di soggiorno (che nel complesso vale un milione di euro). «Sono previsti inoltre - ha aggiunto Mura - 150.602 euro da contributi regionali per strumenti urbanistici, cofinanziati dal Comune con trentamila euro». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA