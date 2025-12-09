VaiOnline
Nuovo progetto discografico.
10 dicembre 2025 alle 00:23

“SecondoMé” con Juri Deidda venerdì al Teatro del Segno 

Si terrà venerdì sera, alle 20.30, a Cagliari al Teatro del Segno in via Quintino Sella, la presentazione ufficiale di “SecondoMé”, il nuovo progetto discografico del sassofonista e compositore sardo Juri Deidda: un modo differente di raccontare Fabrizio De André, non con le parole ma con la musica. Un lavoro che nasce come un atto d’amore nei confronti dell’universo poetico e musicale di Fabrizio De André.

Deidda, forte di una trentennale esperienza musicale, utilizza il sassofono tenore e l’elettronica per costruire delle suggestioni sonore che, attraverso l’improvvisazione radicale, il jazz, il progressive, trasformano le tematiche del poeta della canzone italiana in un viaggio fatto di suoni, emozioni e silenzi. “SecondoMé” non è un semplice tributo, ma narrazione strumentale e interiore che, attraverso cinque tappe, cinque suite strumentali, racconta senza parole i temi più cari al Cantautore genovese: la libertà, la fede, l’acqua, le donne e la gente speciale.

Spiega Juri Deidda: «Avevo diciassette anni quando ho iniziato ad ascoltare De André. Le sue parole, i suoi personaggi e le sue storie mi hanno accompagnato nella crescita, fino a diventare parte del mio modo di guardare il mondo.Negli anni sono arrivati lo studio del sassofono, il contatto con il jazz ed altri linguaggi musicali, De André ed i suoi personaggi si sono come assopiti restando dentro di me. Arrivando all’Agnata e osservando lo stesso paesaggio che lo ha ispirato, ho sentito che era il momento di tornare in quel mondo per raccontarlo secondo l'esperienza musicale di questi trent'anni».

