Secondo lotto di viale Europa, approvato il progetto esecutivo 

È arrivato il via libera tecnico al progetto esecutivo per il secondo lotto della riqualificazione di viale Europa a Monastir. Dopo la conclusione, due anni fa, del primo intervento che ha interessato il tratto nord della strada, l’amministrazione comunale si prepara ad avviare la nuova fase dei lavori.

Gli interventi interesseranno la parte centrale del viale. Al momento l’area presenta alcune criticità, relative alla carreggiata e ai marciapiedi, in alcune zone del tutto assenti. Il manto stradale risulta in diversi punti danneggiato, come in prossimità della rotatoria dove è necessario un consolidamento. Anche i marciapiedi sono inadeguati: con una larghezza di 60 centimetri infatti non rispettano più le norme vigenti.

Il progetto prevede la rimozione e il rifacimento dei passaggi pedonali (quello sul lato fermata autobus sarà allargato per garantire la sicurezza dei pedoni) e l’installazione delle barriere di protezione. Saranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati, utili a proteggere chi cammina e ridurre la velocità delle auto di passaggio.

Il manto stradale deteriorato sarà fresato e ripristinato con una nuova pavimentazione, mentre la rete dei sottoservizi sarà sistemata e aggiornata. Infine è previsto il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e l’installazione di quella verticale.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 400mila euro, finanziati in parte con fondi del bilancio comunale e con risorse regionali.

