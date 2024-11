secondo colpo del sant’andrea frius 

Si è aperta con quattro anticipi la seconda giornata del torneo Over Uisp dopo la sosta della settimana scorsa.

Coppia in vetta

Dopo il bell’esordio di due settimane fa il WS10 Senorbì cade in casa (4-2) con il Sant’Andrea Frius che vola a punteggio pieno grazie alle reti di Usai, Muggiri, Mascia e Cannas. Colpo anche della Stella Rossa Villacidro: il 3-0 sulla Polisportiva Isili firmato da Melis, Agostino e Porcu vale il primo successo stagionale e lascia a quota zero i rossoblù. Primi tre punti anche per il Seddori, vittorioso con lo stesso risultato sul Real Putzu: a segno Floris, Mallocci e Masili. I gialloblù, detentori del titolo, restano ancora all’asciutto ma devono recuperare la sfida con la Polisportiva Isili del primo turno.

Combattuto 2-2 tra Ales (a segno con Cau e Scintu) e Monreale Calcio, che strappa il pari con Aru e Cuccu. Per entrambe è il primo punto. Sabato si è disputata l’ultima gara della giornata in cui ha riposato la Polisportiva Guasila 2022. La capolista Polisportiva Villamarese 2023 cala la cinquina espugnando il campo degli Amatori Guspini con un poderoso 5-1.

