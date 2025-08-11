Secondo caso di febbre del Nilo 

Un altro caso di febbre del Nilo, il secondo in provincia. A contrarre il virus è stato un 75enne di Santa Giusta, ora ricoverato all’ospedale San Martino. A livelo nazionale, invece, una ventina di morti nel 2025. Il paziente, con patologie pregresse, «al momento non corre pericolo di vita», fanno sapere la direzione generale della Asl 5 e il dipartimento di Igiene e prevenzione. Che hanno intensificato la campagna informativa per sensibilizzare i cittadini sui comportamenti corretti per ridurre il rischio di essere punti dalle zanzare e, nel caso si tratti di zanzare infette, di contrarre il virus. È stata creata una pagina tematica nel sito istituzionale ed è stata prevista la distribuzione di nuovi manifesti bilingue a tutti e 88 i Comuni della Provincia.

Il nuovo caso

Il settantacinquenne di Santa Giusta ha manifestato alcuni sintomi neurologici ed è stata appurata la presenza nel suo organismo del virus della West Nile desease. Il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria ha fatto scattare tutte le misure previste: indagine epidemiologica e circoscrizione della zona di residenza dell’uomo, per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua abitazione.Sono stabili invece le condizioni del paziente oristanese di 72 anni, ancora in terapia intensiva al San Martino, che ha contratto il virus qualche settimana fa.

La campagna informativa

«Il virus continua a circolare nel territorio della Provincia» hanno sottolineato il commissario straordinario dell’azienda, Federico Argiolas e la direttrice del dipartimento di Igiene e prevenzione, Maria Valentina Marras. «Ecco perché abbiamo potenziato la campagna informativa, chiedendo il supporto anche alle amministrazioni comunali, alle quali stiamo distribuendo una nuova locandina bilingue, che illustra il sistema di trasmissione della malattia e fornisce una serie di consigli utili per evitare di essere contagiati». Manifesti che saranno appesi nei centri abitati e nelle località turistiche.

I consigli

Marras ha ricordato alcune regole fondamentali per prevenire il contagio: «È importante che in particolare anziani e fragili si proteggano: in primo luogo occorre evitare i ristagni d’acqua, dove proliferano le larve di zanzara. Per difendersi dalle punture è consigliato schermare porte e finestre con zanzariere. Infine, indossare abiti lunghi». ( p. m. )

