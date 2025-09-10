VaiOnline
Medio Oriente.
11 settembre 2025 alle 00:31

Secondo attacco con i droni alla Flotilla 

Sidi Bou Said (Tunisia). La Global Sumud Flotilla prende il largo, destinazione Gaza. Ieri pomeriggio, le imbarcazioni hanno iniziato a sciogliere gli ormeggi, scivolando una dopo l’altra dal porto di Sidi Bou Said verso il mare aperto sotto una leggera pioggia. La folla tunisina, assiepata lungo le banchine e nelle stradine dalle porte blu, ha accompagnato il convoglio con cori e applausi, tra bandiere palestinesi e cartelli dipinti a mano. Ma, pur avendo riparato i danni, gli attivisti hanno messo la prua a sud ancora scossi dai due presunti attacchi subiti in 24 ore: prima alla Family, poi ad Alma, colpita da un sospetto ordigno elettronico. Nessun passo indietro però da parte del collettivo che, con Greta Thunberg in prima fila, ha deciso di partire per «spezzare l’assedio a Gaza». Del secondo ordigno sono rimasti i resti carbonizzati, raccolti dall’equipaggio come prova di un sabotaggio, sebbene dalle autorità tunisine - indaga un’unità speciale - non siano arrivate conferme.

Intanto, a 24 ore dall’audace attacco a Doha, ieri pomeriggio 12 caccia dell’Iaf hanno volato per 2.350 chilometri fino in Yemen e attaccato con oltre 30 bombe campi militari, un deposito di carburante e il quartier generale del dipartimento di propaganda degli Houthi, a Sanaa e altre città. Il ministero della Salute yemenita ha riferito un bilancio di almeno 35 morti e 131 feriti. Nel frattempo, il primo ministro Benyamin Netanyahu ha risposto alle critiche internazionali dopo lo strike in Qatar e ha accusato di ipocrisia i leader mondiali ricordando l’11 settembre, data che ricorda la barbarie islamista che ferì l’America. Nel video ha quindi minacciato di intervenire nuovamente nel Paese del Golfo. Peraltro, non ci sono notizie ufficiali da parte di Israele sull’esito dell’attacco, e neppure da parte di Hamas, del Qatar e degli Usa.

