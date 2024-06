Secondo arresto in due mesi per uno spacciatore 

Secondo arresto in poco più di due mesi, sempre per spaccio di hascisc, per un cagliaritano di 55 anni che lunedì mattina è stato bloccato dagli agenti della Squadra mobile. In una camera di sicurezza della Questura è finito Maurizio Chessa. I poliziotti gli contestano, oltre che la cessione di droga ad alcuni tossicodipendenti verificata nel corso di un appostamento, anche il possesso di 44 grammi di hascisc e trecento euro in banconote di vario taglio, che secondo la polizia sarebbero il ricavato dalla vendita della droga.

Il servizio di osservazione da parte della Squadra mobile è iniziato nella tarda mattinata di lunedì in piazza Is Maglias. Gli investigatori avevano avuto notizia che Chessa, già arrestato il 17 aprile scorso per lo stesso reato nella medesima piazza, era di nuovo in attività. Così è stato deciso un appostamento da parte di poliziotti in borghese, che ha dato i frutti.

Gli agenti hanno osservato la cessione di hascisc ad alcuni clienti e hanno bloccato Chessa, subito sottoposto a una perquisizione personale. L’hascisc, hanno scritto gli investigatori sul verbale d’arresto, era nel suo zaino.

Ieri mattina, al processo per direttissima, l’avvocato di Chessa ha chiesto e ottenuto il rinvio dell’udienza al 9 luglio. Nel frattempo, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

