Seconde case, si fa presto a dire affitto 

“Cerco casa in affitto”, si legge ripetutamente sulle bacheche social, ma a Carbonia la crisi e i rischi di non incassare la pigione tirano un brutto scherzo agli aspiranti inquilini: ci sono centinaia di appartamenti privati che restano chiusi e disabitati. I proprietari preferiscono questa soluzione alla prospettiva di dover combattere mille battaglie per riscuotere l’affitto da chi, si scopre sempre troppo tardi, non è in grado di rispettare il contratto, o per ottenere lo sgombero della casa. Non solo: il crollo dei prezzi frena anche le vendite. A Carbonia si è giunti a vendere alloggi di 60 metri quadrati per 45 mila euro.Il mercato delle seconde case quindi soffre. Si risveglia soprattutto in estate, oppure quando i titolari degli alloggi ottengono garanzie a prova di bomba su chi dovrà onorare la locazione.

Ricerca infinita

Per gli inquilini sono tempi difficili: «Stiamo cercando da settimane – racconta Roberta Piu, casalinga di Carbonia – ma i proprietari scartano a priori chi ha contratti precari o a termine e non ne vogliono sapere di affitti a medio-lungo termine. Oppure storcono il naso quando scoprono che ci sono bambini o animali».

Della questione si occupa anche il sindacato Sicet che tutela gli inquilini: «La diffidenza dovuta alla crisi montava prima della pandemia ed è poi cresciuta – spiega il presidente provinciale Tonino Mongitore – per colpa sia di casi frequenti di affitti “steccati”, di danni ad arredi o strutture, o dalle difficoltà per il recupero dei canoni non pagati. Queste situazioni inducono molti proprietari a non affittare, anche a costo di rinunciare a possibili introiti».

A breve termine con garante

Un orientamento riscontrato dalle agenzie immobiliari: «L’affitto per brevi periodi – analizza Monica Cauli, Easy Immobiliare – sta diventando la norma. Offre margini di guadagni alti e meno impicci. Si firma per poche settimane, con preferenza per i trasfertisti o pretendendo la presenza di un garante». E neppure si vende: «Sono capitati casi di alloggi da 60 metri quadrati nei palazzoni di corso Iglesias ceduti a 45 mila euro – rimarca Cauli – ma per quel prezzo c’è chi temporeggia e non svende se non ha davvero necessità».

Vince chi compra

Conferma Alberto Mattesu, dell’omonima agenzia: «C’è una diffidenza palpabile. Gli affitti sono saliti dappertutto, c’è molta richiesta, poca offerta e ottenere il contratto è come chiedere un mutuo in banca: il proprietario ti spulcia, pretende buste paga e garanzie elevate, ecco perché molti cedono l’appartamento per le vacanze». Fa affari chi compra: «I prezzi di una volta a Carbonia non torneranno più; si sono stabilizzati – conclude Mattesu – e per come la vedo io, considerata certa tipologia edilizia della città di fondazione, sono abbastanza giusti».

