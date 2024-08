Seconda vittoria: già promosse Orro e le azzurre 

PARIGI. Un nuovo successo, il secondo consecutivo per l'Italvolley femminile che vola già ai quarti di finale delle Olimpiadi. Nella seconda giornata del girone C, le azzurre allenate da Julio Velasco hanno battuto l'Olanda per tre set a zero (29-27, 25-18, 25-19), con Alessia Orro palleggiatrice titolare (2 punti per lei). In tribuna la premier Giorgia Meloni.

«Intanto siamo contenti di esserci qualificati per i quarti di finale; ovviamente non abbiamo idea di chi andremo ad affrontare, ma era importante raggiungere questo primo traguardo», ha chiarito Julio velasco. «In questa Olimpiade le partite facili non esistono, in entrambi i tabelloni ci sono squadre davvero forti; ora pensiamo alla Turchia, dopodiché ci concentreremo sui quarti di finale». Ieri il ct ha schierato titolare Ekaterina Antropova al posto di paolo Egonu : «È stata una buona prova di squadra, Paola aveva la pressione bassa e quindi l’ho tenuta a riposo, Kate al suo posto ha fatto una grande prestazione e anche Gaia è stata davvero brava nel momento in cui l’ho chiamata in causa; tutto questo dà sicurezza e tranquillità al gruppo. Noi dobbiamo giocare sempre meglio dei nostri avversari per vincere anche perché ora come ora il livello della pallavolo internazionale è molto alto».

Domenica, alle 20, nel terzo e ultimo impegno del raggruppamento, le azzurre affronteranno la Turchia del ct italiano Daniele Santarelli, una delle favorite per la medaglia d’oro, in un incontro che servirà soltanto a stabilire gli accoppiamenti nei quarti.

