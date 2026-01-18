Seconda vita per il mercato civico 

Importante svolta per il futuro del mercato civico di via Gramsci a Iglesias: in questi giorni il Comune ha rinnovato i contratti di locazione degli operatori tuttora in attività. Si tratta, come spiega il vicesindaco Francesco Melis, «di un traguardo fondamentale che regolarizzerà una situazione di incertezza e criticità che, in alcuni casi, si protraeva ormai da diversi anni». Il rinnovo dei contratti è il primo passo verso la riqualificazione della storica struttura commerciale che prevede la sua completa ristrutturazione e, di conseguenza, l’assegnazione di ulteriori licenze. L’obiettivo è favorire l’ingresso di nuovi esercenti, potenziando così l’offerta merceologica del Mercato. «L’obiettivo del Municipio», continua Francesco Melis, «è valorizzare al meglio le potenzialità del Mercato, da sempre punto di riferimento non solo commerciale dei cittadini».

Gli operatori

Soddisfazione per l’accordo raggiunto anche da parte degli operatori, i quali però hanno diverse preoccupazioni per il futuro del Mercato civico. «Il rinnovo dei contratti in essere – spiega Pietro Fenu, presidente del Cocim, il consorzio che raggruppa la quasi totalità degli operatori – è sicuramente un atto importante che, peraltro, non poteva più essere rimandato. Esistono però divergenze sul progetto di ristrutturazione che il Comune sarebbe in procinto di realizzare». Le riserve degli operatori sui piani futuri del Comune vertono principalmente su tre questioni fondamentali. La prima riguarda i tempi di attuazione e realizzazione del progetto: «Quando inizieranno e quanto dureranno i lavori?», chiede Pietro Fenu. E soprattutto, «quale sarà la collocazione temporanea, quindi un problema che non sarà di facile soluzione, di noi operatori, nell’attesa di poter rientrare nella nostra sede storica?».

Verso i cantieri

Il secondo, spinoso argomento da affrontare è la priorità nell’ordine di necessità dei vari lavori da eseguire. «Il Mercato – continua il presidente del Cocim – più che di un totale rifacimento, necessita di improrogabili interventi di manutenzione straordinaria affinché, per quanto possibile, possa ancora reggere la sbilanciata e spietata concorrenza dei centri commerciali. Il terzo nodo, forse quello più importante per la sopravvivenza del Mercato, è quello del ricambio generazionale: «Da oltre dodici anni – denuncia Pietro Fenu – i bandi di concorso per l’assegnazione delle nuove licenze sono bloccati. Questo, oltre ad avere ostacolato l’apertura di nuove attività, ha comportato la scomparsa di molte di quelle storiche che non hanno avuto la possibilità di continuare sotto altre gestioni. Di conseguenza assistiamo a una lenta ma inesorabile scomparsa delle professioni storiche legate alle attività del Mercato, che prima si tramandavano di padre in figlio o da proprietario a successore».

