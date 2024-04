Seconda stella su sfondo nerazzurro 

MILAN 1

INTER 2

Milan (3-4-2-1) : Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori; Musah (32' st Okafor), Adli (23' st Bennacer), Reijnders (7' st Giroud), Theo Hernandez; Loftus-Cheek (23' st Chukwueze), Pulisic; Leao. In panchina Sportiello, Nava, Jovic, Caldara, Terracciano, Florenzi. All. Pioli.

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (43' st De Vrij); Darmian (39' st Dumfries), Barella (32' st Frattesi), Calhanoglu (39' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (32' st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro. In panchina Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Buchanan, Bisseck, Sanchez. All. S. Inzaghi.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 18' Acerbi; nel st 4' Thuram, 35' Tomori.

Note . Angoli: 5-3 per il Milan. Ammoniti: Tomori, Gabbia, Barella, Lautaro e Inzaghi. Espulsi: Calabria, Dumfries e Theo Hernandez. Recupero: 1' e 5'. Spettatori: 75.554.

Milano. Triplice fischio e San Siro si trasforma in una bolgia. L'Inter ha vinto il ventesimo scudetto della sua storia e conquista matematicamente la seconda stella proprio contro il Milan nel derby. Esplode la festa dei tifosi nerazzurri, i giocatori in campo si abbracciano, corrono sotto la Curva dell'Inter, si lasciano andare sdraiati a terra come Lautaro Martinez in mezzo al campo. La panchina tutta corre in campo e iniziano i salti di gioia, i cori, le lacrime come quelle di Calhanoglu. Bastoni imbraccia lo scudetto con il numero 20. Simone Inzaghi viene travolto dalla sua squadra dopo una cavalcata che non ha mai visto veri ostacoli. È il miglior modo per celebrare un traguardo storico. Poco importa se piove a dirotto dalla mattina, se si sente aria fredda di montagna. L'Inter è campione d'Italia, ha battuto il Milan per la sesta volta consecutiva. “Ripetetelo alla Madonnina chi è il campione e chi il piangina”, lo striscione esposto dalla Curva Nord nerazzurra. Il Milan, che gioca in casa, spara musica techno a volume così alto da far tremare lo stadio per cercare di coprire la festa scudetto dell'Inter in campo e sugli spalti ma non bastata a interrompere i festeggiamenti dei calciatori e della rosa nerazzurra.

La partita

Il Milan parte forte, deciso a evitare quello che a tutti sembra un incubo ma dopo un buon quarto d’ora, ci pensa Acerbi a risorgere definitivamente dalla polemiche, incornando il gol del vantaggio. L’Inter è in controllo, potrebbe raddoppiare ma ci riesce soltanto in avvio di ripresa, con destro a incrociare dal limite di Thuram. A quel punto i nerazzurri pensano a non vanificare tutto, arretrano, e gestiscono il prezioso vantaggio. A tenere la partita viva ci pensa un tap in di testa di Tomori al 35’ che rende il finale incandescente, con addirittura tre espulsi. Poi il triplice fischio mette fine al match e per la prima volta lo scudetto si assegna in un derby.

La festa

Con l’aggiunta della soddisfazione del triplo successo (derby, scudetto e seconda stella) esibito in faccia ai rivali rossoneri, i tifosi interisti si riversano in centro. Migliaia di tifosi si riversano verso piazza Duomo per vivere una notte di festa, sventolando bandiere e mostrando i cartelli o gli striscioni con disegnata la doppia stella.

