Re Carlo III e la regina Camilla saranno oggi in Scozia per la “seconda incoronazione”, come la definiscono i media, dopo quella solenne del 6 maggio all’Abbazia di Westminster a Londra: una cerimonia nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo in cui verranno presentati al sovrano gli Honours of Scotland, le regalie del Regno Unito: corona, scettro e spada.