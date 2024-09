Seconda Fascia, assegnati i titoli sardi 

Oltre 60 partecipanti ai Campionati Sardi di Seconda Fascia di padel, disputati al DLF Cagliari. In totale, 22 coppie iscritte nel maschile e 12 nel femminile con le migliori racchette sarde della categoria. Tra le donne hanno vinto Stefania Carmelita e Silvia Abis su Francesca Piu e Ilaria Pibiri, imponendosi 6-4 5-7 13-11. «È stata una finale bellissima», afferma Carmelita, del 360 GG come la compagna Abis e direttrice sportiva al Next Sport Club. «C’è grande affiatamento e intesa tra me e Silvia: io, Pibiri e Piu siamo tutte ex tenniste, ci conosciamo da anni. Abbiamo vinto perché l’unione che c’è fra noi due è la nostra forza». Nel maschile successo per i big Matteo Casula e Alessandro Cannavera, che hanno battuto in finale Stefano Zedda e Fabio Pilia 6-1 6-3. Casula, in coppia con Piu, si è aggiudicato anche il torneo misto contro Paolo Paba ed Elisa Idini. Tra novembre e dicembre in programma gli Assoluti. ( r.sp. )

