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17 luglio 2026 alle 00:29

Seconda Categoria, corsa allo scudetto 

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Inizia con il tabellone di qualificazione la corsa degli ottanta tennisti verso lo scudetto di Seconda Categoria. Prendono il via oggi, sui campi del Tc Cagliari, i Campionati Italiani maschili. Subito in campo i tennisti classificati dal 2.6 al 3.1 (Nicola Bocchieri e Christian Musselli, i due sardi arrivati, rispettivamente, in finale e in semifinale nei Campionati di Terza conclusi la settimana scorsa sui campi dello Sporting Ct Quartu).

Sono dieci i pass in palio per il tabellone finale. Numero 1 del tabellone cadetto è Riccardo Ciulli (Quattro Mori Tennis Team), che esordirà contro il napoletano Pietro Monfrecola. Due i tennisti sardi tra le teste di serie: il numero 3 Mattia Secci (Quattro Mori) e la 8 Daniel Frasconi (Tc Terranova), opposti rispettivamente all’umbro Tommaso Clementini e al campano Antonio Di Giacomo. Corrono per la qualificazione anche Paolo Emilio Cossu Floris, Mauro Spanu, Jacopo Sanna, Edoardo Carcangiu, Davide Vargiu, Diego Pinna, Lorenzo Cossu, Samuele Porcu, Cristian Pilia, Alessio Di Martino, Mauro Testa, Tommaso Nurra, Tommaso Trubbas e Leonardo Franzinu.

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